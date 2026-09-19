Ελπιδοφόρος: «Ο Βαρθολομαίος δεν επιδιώκει κοσμική εξουσία, πρόσκαιρη δόξα και οικονομικό όφελος»

Με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο μίλησε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, στο πλαίσιο διεπιστημονικού συμποσίου για τη συμπλήρωση 35 ετών από την ενθρόνισή του στον Οικουμενικό Θρόνο.

Το συμπόσιο πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου στο Hellenic College Holy Cross, στο Μπρούκλαϊν της Μασαχουσέτης, με πρωτοβουλία του Οικουμενικού Ινστιτούτου Χάφινγκτον και σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Αμερικής και τους Άρχοντες Οφφικιάλιους του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

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«Απόλυτη αφοσίωση στην Εκκλησία»

Δίνοντας την ευλογία του για τις εργασίες του συμποσίου, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής αναφέρθηκε στην πολυετή διακονία του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε, η διακονία του Βαρθολομαίου χαρακτηρίζεται από «την απόλυτη αφοσίωσή του στην Εκκλησία, τη βαθιά προσήλωσή του στους ιερούς κανόνες και το υψηλό ήθος».

Ο Ελπιδοφόρος αντιπαρέβαλε την πορεία αυτή με άλλες εξέχουσες προσωπικότητες του θρησκευτικού κόσμου, οι οποίες, όπως ανέφερε, ενδέχεται να επιδιώκουν την κοσμική εξουσία, την πρόσκαιρη δόξα ή το οικονομικό όφελος.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής μίλησε παράλληλα για τον προσωπικό δεσμό του με τον Βαρθολομαίο, τον οποίο περιέγραψε ως σχέση πνευματικού τέκνου με τον εν Χριστώ πατέρα του.

Πρόκειται, όπως σημείωσε, για έναν δεσμό αφοσίωσης που διαρκεί περισσότερα από 25 χρόνια και έχει στηρίξει και εμπνεύσει την εκκλησιαστική πορεία του ως διακόνου, ιερέα, ιεράρχη και εξάρχου του Οικουμενικού Θρόνου.

35 χρόνια στον Οικουμενικό Θρόνο

Το διεπιστημονικό συμπόσιο ήταν αφιερωμένο στις εκκλησιαστικές, κοινωνικές και ποιμαντικές πτυχές της 35ετούς διακονίας του Βαρθολομαίου.

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Διακεκριμένοι ομιλητές και εκπρόσωποι της Ορθόδοξης Εκκλησίας παρουσίασαν διαφορετικές πτυχές της πορείας του ως «πρώτου μεταξύ ίσων», καθώς και της παρουσίας του στον διορθόδοξο και διαθρησκειακό διάλογο.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο εκτελεστικός διευθυντής του Οικουμενικού Ινστιτούτου Χάφινγκτον, π. Ιωάννης Χρυσαυγής, ο οποίος έχει συνεργαστεί στενά με τον Οικουμενικό Πατριάρχη επί περίπου τέσσερις δεκαετίες.

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Ως αρχιδιάκονος του Οικουμενικού Θρόνου έχει, μεταξύ άλλων, επιμεληθεί τόμους με ομιλίες του Πατριάρχη και έχει διατελέσει σύμβουλός του σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Ο π. Ιωάννης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην πορεία που ακολούθησε ο Βαρθολομαίος μετά την ενθρόνισή του το 1991, σημειώνοντας ότι από την πρώτη στιγμή επιχείρησε να συνδέσει την παράδοση με τις προκλήσεις του μέλλοντος.

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Η αναφορά στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο του 2016

Ξεχωριστή αναφορά έγινε και στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που πραγματοποιήθηκε το 2016 στο Κολυμπάρι της Κρήτης.

Ο επίσκοπος Δυτικής Αμερικής της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Μάξιμος, μιλώντας σε θεματική ενότητα για τον τρόπο άσκησης της εκκλησιαστικής ευθύνης από τον Βαρθολομαίο, στάθηκε στον ρόλο του Οικουμενικού Πατριάρχη στις εργασίες της Συνόδου.

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Όπως ανέφερε, όταν οι συζητήσεις οδηγούνταν σε αδιέξοδο, ο Πατριάρχης αναζητούσε λύσεις μέσω των διαδικασιών, της υπομονής και της πειθούς, έχοντας στο επίκεντρο το ανθρώπινο πρόσωπο.

Κατά την τοποθέτησή του, η αντίληψη του Βαρθολομαίου για την ενότητα δεν ταυτίζεται με μια ομοιομορφία που επιβάλλεται «από πάνω», αλλά με μια κοινωνία που διαμορφώνεται μέσα από την αγάπη προς τον συνάνθρωπο.

Νέα εποχή για το Οικουμενικό Ινστιτούτο Χάφινγκτον

Πριν από την έναρξη του συμποσίου, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος τέλεσε τον αγιασμό των νέων γραφείων του Οικουμενικού Ινστιτούτου Χάφινγκτον στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού.

Στην τελετή παρέστη, μεταξύ άλλων, ο Μάικλ Χάφινγκτον, μεγάλος ευεργέτης του Ινστιτούτου.

Ο Ελπιδοφόρος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη διαχρονική οικονομική υποστήριξη του Μάικλ Χάφινγκτον προς το Ινστιτούτο και τη Θεολογική Σχολή.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η συνέχιση της οικονομικής του αρωγής, με νέα συμφωνία ενίσχυσης της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού και περαιτέρω υποστήριξης της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου.

Το συμπόσιο αποτέλεσε συνολικά μια αναδρομή στην 35ετή Πατριαρχική διακονία του Βαρθολομαίου και στον ρόλο που έχει διαδραματίσει στις εξελίξεις της σύγχρονης Ορθοδοξίας.