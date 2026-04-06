Μαρούσι: Αφέθηκε ελεύθερος ο 29χρονος σύζυγός της 27χρονης που έπεσε δυο φορές από τον 4ο όροφο

Ελεύθερος αφέθηκε ο 29χρονος σύζυγός της 27χρονης που έπεσε δυο φορές από τον 4ο όροφο της πολυκατοικίας στο Μαρούσι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER η υπόθεση πήρε αναβολή για τις 8/4 και ο 29χρονος με καταγωγή από τη Ρωσία που συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία αφέθηκε ελεύθερος.

Όλα έγιναν χθες Κυριακή 5/4, λίγο πριν από τις 20:00 το βράδυ, όταν η 27χρονη αρχικά έπεσε από το μπαλκόνι διαμερίσματος 4ου ορόφου στην οδό Αγράφων όπου διέμενε με τον σύζυγο της και προσγειώθηκε στο μπαλκόνι του τρίτου ορόφου.

Στη συνέχεια, επέστρεψε στο σπίτι της με τον Ρώσο σύζυγό της να καλεί ιδιωτικό ασθενοφόρο. Ωστόσο, λίγο αργότερα, η 27χρονη πήδηξε για δεύτερη φορά στο κενό από το μπαλκόνι του διαμερίσματος της, αλλά αυτή τη φορά προσγειώθηκε στο παρκινγκ της πολυκατοικίας.

Οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον 29χρονο σύζυγο της, ο οποίος τελικά συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία, ενώ προσήχθη και μια 65χρονη που διαμένει στο διαμέρισμα του 3ου ορόφου.

Εν τω μεταξύ, υπάρχει μαρτυρία που αναφέρει ότι ακούστηκαν φωνές πριν τις πτώσεις της γυναίκας στο κενό.

Πάντως, οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, είτε να πρόκειται για αυτοχειρία, είτε για εγκληματική ενέργεια, δηλαδή να την έσπρωξε ο σύζυγός της.