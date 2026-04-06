Θρίλερ στο Μαρούσι: 27χρονη έπεσε δύο φορές από τον τέταρτο όροφο – Προσήχθη ο σύζυγός της
Η γυναίκα νοσηλεύεται τραυματισμένη
Ένα θρίλερ είναι σε εξέλιξη στο Μαρούσι, με μία 27χρονη Ουκρανή να πέφτει δύο φορές από τον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας, στην οποία και διέμενε.
Το περιστατικό έγινε την Κυριακή 5/4 περίπου ένα τέταρτο πριν τις 20:00, όταν η 27χρονη έπεσε στο κενό από τον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας στον τρίτο.
Στη συνέχεια, επέστρεψε στο διαμέρισμά της και λίγο αργότερα έπεσε ξανά, αυτή τη φορά καταλήγοντας στο ισόγειο.
Η γυναίκα, που τραυματίστηκε, διακομίστηκε με ιδιωτικό ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται.
Εν τω μεταξύ, όπως έγινε γνωστό σήμερα το πρωί, η Αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή του 29χρονου συζύγου της με καταγωγή από τη Ρωσία.
Οι έρευνες για το περίεργο περιστατικό συνεχίζονται και ερευνώνονται όλα τα ενδεχόμενα.
