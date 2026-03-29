Μαρούσι: 4χρονο κοριτσάκι βρέθηκε μόνο στους δρόμους – Τι αναφέρει η μητέρα του

Μπροστά σε ένα απίστευτο θέαμα βρέθηκε ένας οδηγός ταξί στο Μαρούσι, καθώς εντόπισε ένα κοριτσάκι 4 ετών να κυκλοφορεί μόνο του δρόμους.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA το παιδάκι δεν μπορούσε να θυμηθεί που ήταν το σπίτι του.

«Βρήκα ένα κοριτσάκι να περιπλανιέται μόνο του. Δεν μπορεί να μου υποδείξει πού είναι το σπίτι του. Μου είπε ότι η μαμά και ο μπαμπάς του μάλωσαν και ότι στο σπίτι τους είναι μόνο η γιαγιά» ανέφερε ο οδηγός ταξί που κάλεσε άμεσα τις Αρχές, με τους αστυνομικούς να μεταφέρουν το παιδί στο κοντινότερο τμήμα και προσπάθησαν να εντοπίσουν τους γονείς του.

Τόσο η μητέρα όσο και ο πατέρας του παιδιού συνελήφθησαν, με την πρώτη να αφήνεται ελεύθερη στη συνέχεια.

«Όταν το παιδί έφυγε έλειπα, ήμουν σε δουλειά, ο άντρας μου ήταν σπίτι, όμως δεν καταλάβαμε πώς έγινε. Το παιδί μάλλον άνοιξε την πόρτα μόνο του και βγήκε έξω. Το κλειδί δεν ήταν πάνω στην πόρτα, το βρήκε όμως και ξεκλείδωσε.

Δεν παραμελώ τα παιδιά μου. Μόλις κατάλαβα τι έγινε τρελάθηκα. Όταν ρώτησα τη μικρή γιατί το έκανε, γιατί έφυγε, μου είπε πως ξύπνησε, δεν με βρήκε και βγήκε έξω να με ψάξει» ανέφερε η μητέρα στο MEGA.

Πάντως, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το 4χρονο κοριτσάκι ξεφεύγει από τον έλεγχο των γονιών της καθώς και πριν 4 μήνες φαίνεται να είχε συμβεί κάτι παρόμοιο.

«Εγώ το είδα που έκανε βόλτες πέρα δώθε στον δρόμο, το πήρα και άρχισα να γυρίζω να ρωτάω τον ψιλικατζή, τον έναν τον άλλον ποιανού είναι αυτό το παιδί» είπε κάτοικος της περιοχής που την είχε εντοπίσει.