Σινεμά η “οικία Κοκοβίκου” – Πώς είναι σήμερα του “Αντωνάκη και της Ελένης” (Εικόνες)

Η γνωστή “οικία Κοκοβίκου“, ο χώρος που αποτέλεσε το σκηνικό της εμβληματικής ταινίας “Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα”, με τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τη Μάρω Κοντού, παίρνει ξανά ζωή.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Πολιτισμού σε ανακοίνωσή του, προχωρά στην αποκατάσταση του κτιρίου, επί της οδού Τριπόδων 32, στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο θα μετατραπεί σε πολιτιστικό χώρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, το κτίριο θα ξαναζωντανέψει με το να γίνει χώρος προβολής ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου.

Σύμφωνα με το υπουργείο, έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο με τον περιβάλλοντα χώρο του, διότι αποτελεί εξαιρετικό δείγμα αθηναϊκού σπιτιού, ενώ η διάσωσή του συμβάλλει στην ιστορία της ελληνικής αρχιτεκτονικής.

“Μαζί με την Οικία Κωλέττη επί της Πολυγνώτου, το Σπίτι του Ελύτη, το κτίριο επί της Διοσκούρων 7, το οποίο προορίζεται να φιλοξενήσει το Μουσείο Καρόλου Κουν, την οικία Κωστή Παλαμά επί της Περιάνδρου, την “οικία Κοκοβίκου” επί της Τριπόδων, δημιουργούμε ένα πυρήνα κτιριακών υποδομών για πολιτιστικές χρήσεις, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές εκφάνσεις και εποχές της ιστορίας των Αθηνών”, δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εργασίες αποκατάστασης του κελύφους και ανασύστασης του κυρίως συνοδού διώροφου κτιρίου, ώστε να αποκατασταθεί η τυπολογία της αθηναϊκής αυλής, συνδυαστικά με τη διαχείριση του μετώπου της οδού Τριπόδων, καθώς και της λειτουργικής αναβάθμισης του κτιρίου για τη νέα του χρήση. Ταυτόχρονα, συντηρούνται τα αρχαία αρχιτεκτονικά λείψανα που έχουν εντοπιστεί στο εσωτερικό του κτιρίου και στον αύλειο χώρο του.

Σημειώνεται ότι το κτίριο, συνολικής επιφανείας 266 τ.μ., είναι τριώροφο με ξύλινο συνεχές χαγιάτι, σε όλες τις στάθμες, ανταποκρινόμενο στα πρότυπα της πρώιμης οθωνικής περιόδου. Αποτελεί μέρος συγκροτήματος με άλλοτε συνοδά κτίρια και εσωτερική αυλή, τυπολογία που επικράτησε στα χρόνια της Οθωμανοκρατίας, στην Πλάκα. Η παρουσία του κυρίως κτιρίου μαζί με τα προσκτίσματά του, τεκμηριώνεται την περίοδο 1836-1837.

Πηγή φωτογραφιών: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI