Κηδεία Μάρως Κοντού: Κλίμα συγκίνησης στη Μητρόπολη Αθηνών – Τελευταία υπόκλιση στη σπουδαία ηθοποιό (Εικόνες)

Να αποχαιρετήσουν τη Μάρω Κοντού, την εμβληματική πρωταγωνίστρια που με τους ρόλους της σφράγισε μία ολόκληρη εποχή ετοιμάζονται συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, αλλά απλός κόσμος.

Το μαύρο φέρετρο με τη σορό της σπουδαίας ηθοποιού έφτασε στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου στις 11 θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία, λίγο πριν τις 9 το πρωί, και είναι στολισμένο με λευκά λουλούδια, ενώ ο περίβολος από νωρίς κατακλύστηκε από στεφάνια στη μνήμη της.

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Η συγκίνηση είναι έκδηλη στην τελευταία υπόκλιση στη μεγάλη κυρία του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15/7 σε ηλικία 92 ετών, σκορπίζοντας πανελλήνια θλίψη.

Μεταξύ εκείνων που έφτασαν πρώτοι στη Μητρόπολη ήταν η Άντζελα Γκερέκου, ο Ανδρέας Γεωργίου και η Νίκη Παληκαράκη, με τους οποίους η αείμνηστη ηθοποιός διατηρούσε φιλία. Όλοι τους συντετριμμένοι και με δάκρυα στα μάτια για την καλή φίλη και συνάδελφο που έχασαν. ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Τον επικήδειο στην εξόδιο ακολουθία της εμβληματικής ηθοποιού θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν και επί σειρά ετών στενός της φίλος.

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Όπως έχει ανακοινωθεί, μετά την εξόδιο ακολουθία θα ακολουθήσει η ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Σημειώνεται πως παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», του οποίου υπήρξε πρόεδρος η μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου.

Η τελευταία της επιθυμία που έγινε πράξη

Η Μάρω Κοντού είχε εκφράσει στον Νικήτα Κακλαμάνη, μια ιδιαίτερη παράκληση για την επόμενη συνάντηση της παρέας τους: Να κρατήσουν μια θέση στο τραπέζι για εκείνη και να τοποθετήσουν μπροστά στην άδεια της καρέκλα ένα ποτήρι ουίσκι και ένα αναμμένο τσιγάρο.

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Η επιθυμία της σπουδαίας πρωταγωνίστριας έγινε πραγματικότητα, καθώς όπως έκανε γνωστό ο ίδιος ο Νικήτας Κακλαμάνης, βρέθηκε με την παρέα τους στο αγαπημένο τους στέκι, όπου άφησε κενή τη θέση που συνήθιζε να κάθεται η Μάρω Κοντού, ενώ της άφησε ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο.

«Η τελευταία σου επιθυμία… Στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο… Καλό σου ταξίδι Μάρω μου…», έγραψε χαρακτηριστικά.

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Η Μάρω Κοντού υπήρξε μια από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και μια προσωπικότητα που τίμησε το θέατρο, την τηλεόραση και τον δημόσιο βίο με ήθος, αξιοπρέπεια και αστείρευτη δημιουργικότητα.

Από τις πρώτες της εμφανίσεις μέχρι τις τελευταίες της ερμηνείες, ξεχώρισε για το ταλέντο, την κομψότητα και τη δύναμη της παρουσίας της, χαρίζοντας στο κοινό αξέχαστους ρόλους που έγιναν μέρος της συλλογικής μας μνήμης.

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Με περισσότερες από επτά δεκαετίες αδιάλειπτης καλλιτεχνικής πορείας, δεν υπήρξε μόνο μια σπουδαία ηθοποιός, αλλά και μια γυναίκα με πνευματική καλλιέργεια, κοινωνική ευαισθησία και ενεργή προσφορά στον δημόσιο χώρο.

Με το πέρασμά της στην αιωνιότητα, αφήνει πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη από αξέχαστες ερμηνείες, και την ανάμνηση μιας γυναίκας που έζησε τη ζωή της με τους δικούς της, ασυμβίβαστους όρους.