Ιστορικός καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη: Στην ουρά για ένα κλιματιστικό οι Βρετανοί – Νεκροί σε Γαλλία και Ισπανία

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής ηπείρου, καθώς ένα πρωτοφανές και παρατεταμένο κύμα ακραίας ζέστης δοκιμάζει τις αντοχές των υποδομών, προκαλεί εκατοντάδες απώλειες ανθρώπινων ζωών και οδηγεί σε ιστορικά ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών.

Σύμφωνα με αναλύσεις, περισσότεροι από 380 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη (σχεδόν τα δύο τρίτα του πληθυσμού) έρχονται αντιμέτωποι με θερμοκρασίες άνω των 30°C, ενώ για τουλάχιστον 101 εκατομμύρια πολίτες ο υδράργυρος ξεπερνά τους 35°C.

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Ηνωμένο Βασίλειο: Ουρές στα καταστήματα για ένα κλιματιστικό

Σκηνές που παραπέμπουν σε περιόδους μεγάλων κρίσεων εκτυλίσσονται στη Βρετανία, με τους πολίτες να σπεύδουν μαζικά για την αγορά συσκευών ψύξης.

Στο Σάουθαμπτον, αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας, σχηματίστηκαν τεράστιες ουρές έξω από καταστήματα για την προμήθεια κλιματιστικών αξίας 149 λιρών, με τα αποθέματα να εξαντλούνται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Παράλληλα, η χώρα καταγράφει ιστορικά μετεωρολογικά ρεκόρ.

Στο Γέοβιλτον του Σόμερσετ ο υδράργυρος άγγιξε τους 36,4°C, σημειώνοντας την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Βρετανία για μήνα Ιούνιο, ενώ στο Κάρντιφ της Ουαλίας σημειώθηκε η θερμότερη νύχτα Ιουνίου στα χρονικά, με τη θερμοκρασία να μην πέφτει κάτω από τους 23,5°C.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office) επέκτεινε την κόκκινη προειδοποίηση, προειδοποιώντας για σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή, καθώς οι θερμοκρασίες ενδέχεται να προσεγγίσουν το απόλυτο εθνικό ρεκόρ των 40,3°C. BREAKING: June heat record broken for second day in a rowhttps://t.co/KKVwlDdeIQ



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Την ίδια ώρα ένας 50χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή σε παραλία της Νότιας Ουαλίας, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από τους διασώστες, όταν εισήλθε στη θάλασσα για να δροσιστεί.

Στο Ντόρσετ, ένα πυροσβεστικό όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες λόγω της υπερβολικής ζέστης, ενώ κατευθυνόταν σε τροχαίο.

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Η εταιρεία South East Water επέβαλε καθολική απαγόρευση στη χρήση λάστιχου στο Κεντ, επηρεάζοντας 850.000 καταναλωτές λόγω της πρωτοφανούς ζήτησης νερού.

Ισπανία: Ραγδαία αύξηση της θνησιμότητας

Στην Ισπανία, το σύστημα παρακολούθησης «MoMo» του Ινστιτούτου Υγείας Carlos III κατέγραψε τουλάχιστον 212 θανάτους που αποδίδονται άμεσα στον καύσωνα μέσα σε διάστημα τεσσάρων ημερών (Κυριακή έως Τετάρτη), αριθμός υπερδιπλάσιος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

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Baking heatwave gives Europe no respite

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Παρότι τα ακραία φαινόμενα άρχισαν να υποχωρούν, η περασμένη Δευτέρα και Τρίτη καταγράφηκαν ως οι θερμότερες ημέρες Ιουνίου για τη χώρα από το 1950, με μέσες θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 28°C.

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Γαλλία: Κλείνουν χιλιάδες σχολεία

Σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού (κόκκινη βαθμίδα) τέθηκαν 72 από τα 101 γεωγραφικά διαμερίσματα της Γαλλίας, επηρεάζοντας πάνω από 51 εκατομμύρια πολίτες.

Η χώρα βίωσε τη θερμότερη νύχτα της ιστορίας της, με τον εθνικό θερμικό δείκτη να αγγίζει τους 22°C.

Λόγω της επικίνδυνης κατάστασης, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε το κλείσιμο περίπου 3.500 σχολείων, ενώ άλλα 10.000 τροποποίησαν το ωράριό τους. 🇫🇷 As Europe swelters, Parisians sleep in parks to keep cool



The extreme temperatures have prompted dozens of Parisians to seek cool air in the middle of the night, with some choosing to sleep under the stars at the Buttes-Chaumont park. pic.twitter.com/eNMHLTBZ5V— AFP News Agency (@AFP) June 25, 2026

Ήδη τρεις θάνατοι στη βόρεια Γαλλία συνδέονται πιθανότατα με τον καύσωνα, ενώ στο Μπιαρίτς, η κατάρρευση τμήματος γκρεμού λόγω των θερμικών πιέσεων κοντά σε παραλία προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και την εξαφάνιση ενός ακόμα.

Συναγερμός σε Βέλγιο, Αυστρία και Δανία

Στο Βέλγιο καταγράφηκε η πιο ζεστή ημέρα στα χρονικά με 34,6°C στις Βρυξέλλες, σπάζοντας ρεκόρ 50 ετών, ενώ οι προβλέψεις κάνουν λόγο για άνοδο του υδραργύρου έως και τους 40°C.

Στην Αυστρία εκδόθηκε ανώτατος συναγερμός για το σαββατοκύριακο στη Βιέννη και σε άλλες μεγάλες πόλεις, με τις αρχές να απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Στη Δανία το μετεωρολογικό ινστιτούτο DMI εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 35°C.

Παρεμβαίνει ο ΠΟΥ για την κλιματική κρίση

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, με δημόσια τοποθέτησή του, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα και τους ηγέτες να επενδύσουν άμεσα σε «ανθεκτικά συστήματα υγείας» που θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, ζητώντας παράλληλα επιτάχυνση των μέτρων για την ανάσχεση της κλιματικής κρίσης.