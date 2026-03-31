Μαρινέλλα: Ο συγκλονιστικός επικήδειος της Χάρις Αλεξίου – «Κατέκτησες τον πολιτισμό σε όλα τα μήκη και πλάτη»

Με τρεμάμενη φωνή και φανερή συγκίνηση, η Χάρις Αλεξίου εκφώνησε τον επικήδειο για τη Μαρινέλλα κατά την εξόδιο ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών την Τρίτη 31 Μαρτίου. Η σπουδαία ερμηνεύτρια αποχαιρέτησε τη φίλη και συνεργάτιδά της τονίζοντας πως κατέκτησε τον πολιτισμό σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, αφήνοντας πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Ο συγκλονιστικός επικήδειος της Χάρις Αλεξίου

«Στις 25 Σεπτεμβρίου 2024, πάνω στην ωραιότερη σκηνή της χώρας, στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, στο Ηρώδειο εκεί που κάθε Έλληνας και ξένος καλλιτέχνης ποθεί να εμφανιστεί στη σκιά της Ακρόπολης, στη σκιά του Παρθενώνα.

Εκεί διάλεξε η Μαρινέλλα αρχόντισσά μας να τραγουδήσει α καπέλα. Το μεγάλο αντίο σου. Άφησες στην τελευταία σταγόνα της φωνής σου στον βωμό του Ηρωδείου. Έκλεισες τα μάτια σου και δεν μας ξανατραγούδησες. Κι ας χτυπούσε ακόμη η καρδιά σου.

Ο κόσμος που σε λάτρεψε όμως δεν σε άφηνε να φύγεις. Δεν σου επέτρεπε να τον αφήσεις. Περίμενε να επιστρέψεις γιατί εσύ τον είχες μάθει να παίζεις μαζί του. Με τα πήγαινε έλα σου. Όλη η Ελλάδα μιλάει για σένα και οι τραγουδιστές της χώρας είναι εδώ να σε θυμίζουν.

Και όχι μόνο οι συνάδελφοί σου, οι τραγουδιστές, αλλά οι συνάδελφοί σου, οι ηθοποιοί, οι σκηνοθέτες σου, οι συγγραφείς, οι μουσικοί σου, οι ηχολήπτες σου, οι φωτιστές, οι χορευτές, οι παραγωγοί μόδιστροι, οι μακιγιέρ, κομμωτής, μετρ, οι δημοσιογράφοι και όλος ο πολιτικός κόσμος της χώρας.

Μιλάει για σένα όλος Ελληνισμός που κατοικεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη και που τον κατέκτησες και αυτόν. Μιλά με λόγια αληθινά, λατρευτικά. Σε λένε εμβληματική τραγουδίστρια. Πολλοί σε λένε μάνα, σε λένε φίλη, σε λένε εξαιρετική συνάδελφο. Σε λένε γενναιόδωρη δασκάλα, αιώνια φωνή, γυναίκα με τσαγανό. Μιλάνε για το χιούμορ σου, το νοιάξιμο σου για τους αδύναμους και την ευγνωμοσύνη που νιώθουν όσοι σε γνώρισαν.

Και είναι οι νεότεροι για όσα τούς δίδαξες. Ένας φίλος είπε “Όποιος δεν τον αγκάλιασε η Μαρινέλλα και όποιον δεν του έσφιξε το χέρι, τίποτα δεν ένιωσε απ την αγάπη της. Το φως σου το λάβαμε όμως και από μεγάλες αποστάσεις. Μαρινέλλα μου καπετάνισσα. Αυτή η φωνή από ποια κρυστάλλινη πηγή γεννήθηκε;

Σήμερα κάνω κάτι που δεν είχα ποτέ φανταστεί πως θα κάνω. Στην πρώτη μου ακρόαση, πέρασα με δικό σου τραγούδι. Και τώρα καλέστηκα από το παιδί σου να μιλήσω για τις χάρες σου εδώ μπροστά σου και μπροστά σε τόσους αγαπημένους σου που έχετε ζήσει κι έχετε μοιραστεί πολλά περισσότερα. Για όσους συνεργαστήκαμε μαζί σου ήσουνα δώρο μεγάλης αξίας.

Μας πλούτισε με πολύτιμες αναμνήσεις, κυρά μου. Το καταλαβαίνεις; Θυμάμαι το αφιέρωμά μας στη Βίκυ Μοσχολιού. Ήμασταν δέκα τραγουδίστριες. Και σε είχαμε κορυφαία. Πόσο όμορφη ήσουν! Σε θυμάμαι στην τελετή των Ολυμπιακών Αγώνων. Να ανοίγεις τα χέρια σου σα να ήθελες να πετάξεις.

Κι εκεί κορυφαία, κορυφαία και άλλοτε ταπεινή. Έκανα μια γιορτή στο σπίτι μου μια μέρα και θυμάμαι πως μπήκες μέσα σε βασίλισσα φορώντας μία χρυσή χάρτινη κορόνα και κρατούσες για μένα ένα πλαστικό διάβημα γιατί θα ήμουν η πριγκίπισσα σου.

Αγκαλιαστήκαμε και γελάσαμε πολύ και όλοι έτσι θέλουμε να σε θυμόμαστε. Να γελάς με αυτή την κρυστάλλινη φωνή και να είσαι η βασίλισσα μας γιατί σου άρεσε πολύ. Να γελάς Μαρινέλλα, να γελάς, να κουβεντιάζεις, να τραγουδάς και να αγαπάς. Να αγαπάς πολύ», είπε, μεταξύ άλλων, με τρεμάμενη φωνή η Χάρις Αλεξίου.

Ολόκληρος ο επικήδειος της Χαρούλας Αλεξίου για τη Μαρινέλλα: