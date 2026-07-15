Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στα Κάτω Πατήσια – Απεγκλωβίστηκαν δυο ηλικιωμένα άτομα με εγκαύματα
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης 15/7 στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στα Κάτω Πατήσια.
Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε στην οδό Σκιάθου στην περιοχή και στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Μάλιστα, καθοδόν βρίσκεται και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς φαίνεται να έχουν απεγκλωβιστεί ηλικιωμένα άτομα με εγκαύματα.
πηγή στην Google
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