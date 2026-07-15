Εμπρησμός στη Marfin: “Ήταν με στολή, σαν ομάδα εκτελεστών” – Η μαρτυρία του φωτορεπόρτερ που “έπιασε” στον φακό τους δράστες

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν χθες Τρίτη 14/7, μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους, οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον φονικό εμπρησμό στη Marfin το 2010, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί από τη Βρετανία η 46χρονη συγκατηγορούμενή τους.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο ένας κατηγορούμενος φέρεται να είναι εκείνος που έσπασε το τζάμι του υποκαταστήματος της τράπεζας Marfin, ενώ ο δεύτερος φέρεται να είχε ρόλο καθοδηγητή, δίνοντας οδηγίες κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

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Όσον αφορά στη 46χρονη, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε συμμετοχή στην εμπρηστική επίθεση, αλλά όχι ενεργό ρόλο.

Στο ΕΡΤNews μίλησε ο φωτορεπόρτερ Ηλίας Προβόπουλος, ο οποίος περιέγραψε καρέ-καρέ τις δραματικές στιγμές της 10ης Μαΐου 2010, καθώς κατάφερε με τον φωτογραφικό του φακό να «πιάσει» την ομάδα των «5» λίγα λεπτά πριν από την επίθεση.

Όπως λέει, λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι είχαν προηγηθεί επεισόδια στην περιοχή του βιβλιοπωλείου Ιανός, όπου συγκρούστηκαν ομάδες κουκουλοφόρων με τις αστυνομικές δυνάμεις. Μετά την αποχώρηση των ΜΑΤ, ο ίδιος και άλλοι πολίτες μπήκαν σε κτίριο για να προστατευθούν από τα δακρυγόνα.

Εκείνη τη στιγμή, αναφέρει, παρατήρησε μια ομάδα ατόμων που του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς –όπως υποστήριξε– δεν έμοιαζε με τις ομάδες που συνήθιζε να βλέπει στις πορείες.

«Ξαφνικά βλέπουμε μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει. Είναι άνθρωποι που δεν έχουμε ξαναδεί στις πορείες, με στολή κανονική. Οι μισοί μαύρα, οι άλλοι χακί, με τζόκερ, μαύρα γυαλιά και μαντήλια. Και μία γυναίκα στο μεταξύ» σημειώνει και συνεχίζει:

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του φωτορεπόρτερ, ενστικτωδώς άρχισε να φωτογραφίζει τις κινήσεις τους. «Έτσι ενστικτωδώς βγάζω τη μηχανή, μια μηχανή που έχω πάντα στην τσέπη μου, και κάνω αυτές τις φωτογραφίες. Η ομάδα αυτή έρχεται, οι μισοί από την Αιόλου και οι άλλοι μισοί από τη Χρήστου Λαδά, συναντιούνται, συνεννοούνται και φεύγουν τρεις προς τη Marfin».

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Όπως περιέγραψε, ο πρώτος έσπασε τη βιτρίνα του καταστήματος, ο δεύτερος έριξε στο εσωτερικό εύφλεκτο υλικό και ο τρίτος πέταξε αναμμένο εμπρηστικό μηχανισμό, με αποτέλεσμα μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να εκδηλωθεί η πυρκαγιά και να γεμίσει το κτίριο με πυκνούς καπνούς.

Ο κ. Προβόπουλος περιέγραψε ορισμένα άτομα που αποτύπωσε στις φωτογραφίες του, κάνοντας λόγο για έναν ψηλό άνδρα με γυαλιά, μία γυναίκα με ξανθή κοτσίδα που διακρινόταν πίσω από το μαντήλι της, έναν άνδρα μεσαίου αναστήματος και πιο εύσωμη σωματοδομή που φορούσε σακίδιο, καθώς και έναν ακόμη με χαρακτηριστικό κόκκινο μαντήλι.

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Μάλιστα, υποστήριξε ότι το τελευταίο πρόσωπο το είχε δει και σε παλαιότερα επεισόδια, κατά την επίθεση στο κτίριο της Περιφέρειας στη λεωφόρο Συγγρού.

Ο Ηλίας Προβόπουλος, σε άλλη συνέντευξη στο Mega, διευκρίνισε ότι δεν ακούστηκε ποτέ οργανωμένα ως σύνθημα το περιβόητο «κάψτε τους», ενώ σχετικά με την εκδήλωση της φωτιάς και την επιχείρηση διάσωσης, τόνισε πως η πυροσβεστική έφτασε πολύ γρήγορα στο σημείο, ωστόσο η προσέγγιση της τράπεζας ήταν εξαιρετικά δύσκολη λόγω του τεράστιου όγκου του κόσμου.

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Περιγράφοντας το κλίμα που επικρατούσε στους δρόμους της Αθήνας λίγο πριν από τη δολοφονική επίθεση, ο φωτορεπόρτερ ανέφερε:

«Ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έγινε στην Αθήνα και κατά κάποιον τρόπο ήταν ήσυχη πριν γίνει ό, τι έγινε στη Marfin. Οι περίφημοι μπαχαλάκηδες προκάλεσαν ένα επεισόδιο και η αστυνομία έριξε δακρυγόνα. Γι’ αυτό και μπήκαν στον Ιανό».

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Εστιάζοντας στα 12 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στις δύο επιθέσεις, περιέγραψε την περίεργη αμφίεσή τους: «Έτσι ξαφνικά αυτές οι δύο ομάδες ενώθηκαν από την Λαδά και Εδουάρδου Λω, με διακριτικά. Ήταν κάτι ξεχωριστό στις πορείες. Μου τράβηξαν την προσοχή γιατί φορούσαν στολή. Μαύρα ρούχα και σακίδια, με το κεφάλι καλυμμένο και οι άλλοι μισοί τζόκερ χακί. Ήταν σαν ομάδα εκτελεστών θα έλεγα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μαρτυρία του αποτελεί μέρος των καταθέσεων που έχουν καταγραφεί για την υπόθεση της φονικής εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin, που οδήγησε στον θάνατο των τριών εργαζομένων και του αγέννητου παιδιού.