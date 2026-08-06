Επιχείρηση διάσωσης 40 μεταναστών στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Ιεράπετρας
Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι
Σαράντα αλλοδαποί εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.
Η λέμβος εντοπίστηκε αρχικά από εναέριο μέσο της Frontex. Στην περιοχή έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνδρομή αλιευτικού σκάφους, και προχώρησε στην περισυλλογή των επιβαινόντων.
Οι 40 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
πηγή στην Google
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