Κρήτη: Διάσωση 112 ναυαγών μεταναστών σε δύο επιχειρήσεις νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων

Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, με συνολικά 112 αλλοδαπούς να περισυλλέγονται από δύο λέμβους και να μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου.

Το μεσημέρι, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, εντοπίστηκε λέμβος με 56 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή 43 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Η λέμβος έγινε αντιληπτή από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Νήσων Μάρσαλ, ενώ στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο προχώρησε στην ασφαλή περισυλλογή τους.

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Νωρίτερα, είχαν διασωθεί ακόμη 56 αλλοδαποί από λέμβο, 57 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Στην επιχείρηση συμμετείχε ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού, με τη συνδρομή μη επανδρωμένου αεροσκάφους της Frontex.