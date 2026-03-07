Λουτράκι: Στην φυλακή ο 17χρονος για την δολοφονία του Αλέξη – Βγήκε από το νοσοκομείο ο 19χρονος

Προφυλακιστέος κρίθηκε σήμερα (7/3) ο 17χρονος που κατηγορείται για την δολοφονία του Αλέξη στο Λουτράκι, ενώ την ίδια στιγμή εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε ο 19χρονος τραυματίας στο φονικό περιστατικό.

Όπως μεταδίδει το loutrakiblog.gr, μετά την απολογία του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η κράτηση του 17χρονου για τη δολοφονία του συνομηλίκου του στο Λουτράκι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκεςκάτω από τις οποίες σημειώθηκε η αιματηρή επίθεση που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Ενώπιον του ανακριτή Κορίνθου οδηγήθηκαν για κατάθεση το Σάββατο οι ανήλικοι που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό, ενώ καταθέσεις έδωσαν και ανήλικοι που τους γνώριζαν και ενδέχεται να έχουν στοιχεία για την υπόθεση.

Την ίδια ώρα, καλύτερα είναι τα νέα για τον 19χρονο που είχε τραυματιστεί στο ίδιο περιστατικό, καθώς πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει πλέον ανησυχία.

Να θυμίσουμε πως ο 17χρονος Αλέξης δέχθηκε άγρια επίθεση με μαχαίρι στη θωρακική χώρα. Ο αδερφός του τον μετέφερε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Κορίνθου, όμως λίγη ώρα αργότερα το ανήλικο αγόρι κατέληξε στα βαρύτατα τραύματά του.

Την ίδια στιγμή, ο 19χρονος φίλος του μεταφέρθηκε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες— στο νοσοκομείο, φέροντας επίσης τραύματα στην κοιλιακή χώρα από αιχμηρό αντικείμενο. Οι γιατροί έκριναν αναγκαία την άμεση διακομιδή του στην Αθήνα, όπου και εισήχθη στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.