Λουτράκι: Σπαρακτικές εικόνες στην κηδεία του 17χρονου – Σήκωσαν το φέρετρο οι φίλοι του (Φωτογραφίες)

Ράγισαν και οι πέτρες το μεσημέρι της Κυριακής 1/3 στην κηδεία του 17χρονου στο Λουτράκι, ο οποίος έπεσε νεκρός από το μαχαίρι ενός ανηλίκου μετά από συμπλοκή που είχαν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το loutrakiblog.gr πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στο τελευταίο «αντίο» στον 17χρονο, με τραγικές φιγούρες να είναι τα μέλη της οικογένειας του. Από νωρίς πολύς κόσμος βρέθηκε έξω από το σπίτι του, κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα, όπου εκτυλίσσονταν σκηνές αρχαίας τραγωδίας.

Οι φίλοι του, σηκώνοντας το φέρετρο στα χέρια μέχρι το νεκροταφείο, τον συνόδευσαν για τελευταία φορά, «όπως πηγαίναμε βόλτα», όπως είπαν μέσα στα δάκρυά τους. Μια εικόνα που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων.

