Λουτράκι: Σοβαρό τροχαίο και σύγκρουση αυτοκινήτου με ασθενοφόρο – Δυο τραυματίες (Βίντεο – Φωτογραφίες)
Οι εικόνες από το σημείο
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου 20/6, στο Λουτράκι όταν συγκρούστηκαν αυτοκίνητο και ασθενοφόρο.
Όλα συνέβησαν σύμφωνα με το Korinthostv.gr στη συμβολή των οδών Καραντάνη και Ευαγγελίστρια.
Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός του ασθενοφόρου, ενώ ελαφρύτερα τραύματα φέρει ο συνοδηγός.
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