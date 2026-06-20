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Λουτράκι: Σοβαρό τροχαίο και σύγκρουση αυτοκινήτου με ασθενοφόρο – Δυο τραυματίες (Βίντεο – Φωτογραφίες)

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Λουτράκι: Σοβαρό τροχαίο και σύγκρουση αυτοκινήτου με ασθενοφόρο – Δυο τραυματίες (Βίντεο – Φωτογραφίες)
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου 20/6, στο Λουτράκι όταν συγκρούστηκαν αυτοκίνητο και ασθενοφόρο.

Όλα συνέβησαν σύμφωνα με το Korinthostv.gr στη συμβολή των οδών Καραντάνη και Ευαγγελίστρια.

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Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός του ασθενοφόρου, ενώ ελαφρύτερα τραύματα φέρει ο συνοδηγός.

Φωτογραφία
Φωτογραφία
Φωτογραφία
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Φωτογραφία
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Φωτογραφία
Φωτογραφία
Φωτογραφία
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