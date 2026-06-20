Νεκρός ένας ισραηλινός στρατιώτης σε συγκρούσεις στον νότιο Λίβανο
Τι ανέφερε η ανακοίνωση
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι άλλος ένας στρατιώτης του, ο πέμπτος μέσα σε δύο ημέρες, σκοτώθηκε σήμερα σε μάχες στον νότιο Λίβανο.
Ο αρχιλοχίας Νιρ Μπεν Άρι «έπεσε στη μάχη» στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Χθες, τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ.
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