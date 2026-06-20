Νέα Υόρκη: Εφιάλτης για 16 άτομα σε λούνα παρκ – Εγκλωβίστηκαν σε ύψος 23 μέτρων (Βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές των ΗΠΑ όταν σε λούνα παρκ στη Νέα Υόρκη 16 άνθρωποι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, μια τεχνική βλάβη τους κράτησε εγκλωβισμένους σε ύψος περίπου 23 μέτρων, με τις Αρχές να στήνουν επιχείρηση για να τους απεγκλωβίσουν.

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BREAKING: People are stuck about 30 feet in the air on Adventureland’s new Wave Twister ride. Police and fire crews have been on scene since 7:40pm. Police say no one was hurt. More tonight on @news12li. pic.twitter.com/Su1j8QR05D— Kevin Maher (@KMaherNews12) June 20, 2026

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση και οι 16 αναβάτες διασώθηκαν χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Λονγκ Άιλαντ.