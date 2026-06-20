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Νέα Υόρκη: Εφιάλτης για 16 άτομα σε λούνα παρκ – Εγκλωβίστηκαν σε ύψος 23 μέτρων (Βίντεο)

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Νέα Υόρκη: Εφιάλτης για 16 άτομα σε λούνα παρκ – Εγκλωβίστηκαν σε ύψος 23 μέτρων (Βίντεο)
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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές των ΗΠΑ όταν σε λούνα παρκ στη Νέα Υόρκη 16 άνθρωποι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, μια τεχνική βλάβη τους κράτησε εγκλωβισμένους σε ύψος περίπου 23 μέτρων, με τις Αρχές να στήνουν επιχείρηση για να τους απεγκλωβίσουν.

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Μετά από συντονισμένη επιχείρηση και οι 16 αναβάτες διασώθηκαν χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Λονγκ Άιλαντ.

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