Καταπέλτης η εισαγγελική πρόταση για την Ειρήνη Μουρτζούκου – «Απολάμβανε που σκότωνε πρόσωπα του περιβάλλοντός της»

Καταπέλτης φαίνεται να είναι η εισαγγελική πρόταση για την Ειρήνη Μουρτζούκου και την πρώτη δικογραφία έχει σχηματιστεί σε βάρος της και αφορά σε τρεις δολοφονίες μωρών και μία απόπειρα δολοφονίας.

Σύμφωνα με το patrisnews.com η Εισαγγελέας τονίζει ότι είχε πλήρη διαύγεια και συνείδηση για τα όσα σοκαριστικά κατηγορείται ότι έχει διαπράξει.

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«Δεν συνδέεται πραγματικά συναισθηματικά με κανέναν και τίποτα και αναζητά την αίσθηση της κυριαρχίας της επιβολής και τελικά της παντοδυναμίας κατά τη διάπραξη των εγκλημάτων της γι αυτό και επιλέγει ευάλωτα θύματα, δηλαδή από τη μία μεριά ανυπεράσπιτα βρέφη ανίκανα να αντισταθούν χωρίς καμία διάκριση ούτε δηλαδή όταν πρόκειται για τα δύο παιδιά που γέννησε η ίδια με τα οποία ποτέ δεν υπήρξαν οι φυσιολογικές συναισθηματικές ανταλλαγές και από την άλλη τη νεαρή συντροφό της» ανέφερε αρχικά η εισαγγελική πρόταση για να προσθέσει ότι

«οι πράξεις της αναδεικνύουν με τον πλέον σαφή τρόπο ότι απολάμβανε τα θύματά της, έρμαια στα χέρια της χωρίς καμία ενοχή».

Η Ειρήνη Μουρτζούκου ,όπως περιγράφεται στην εισαγγελική πρόταση ,που αποκαλύπτει η εφημερίδα Πατρίς, διαπράττει τον πρώτο φόνο σε βάρος της ίδιας της αδερφής. «Άνοιξε τους ασκούς της καταστροφικότητας δείχνοντας την συναισθηματική της αποσύνδεση και την ερεβώδη πτυχή του χαρακτήρα της» αναφέρει η εισαγγελική λειτουργός.

«Η μέχρι τότε εγκληματική συμπεριφορά της κατηγορούμενης δείχνει ανάγκη ελέγχου και δύναμης καθώς επιλέγει ως θύματα μικρά παιδιά τα οποία είναι αδύναμα και δεν μπορούν να αντισταθούν ,εκδηλώνοντας έλλειψη ενσυναίσθησης, συναισθηματική αποσύνδεση και ανάγκη κυριαρχίας, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο μια διαστρεβλωμένη ενδυνάμωση του «Εγώ» της .» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου περιγράφεται ως ένα άτομο που έχει ακραία βίαιη συμπεριφορά εκδηλώνοντας αδιανόητες και επικίνδυνες πράξεις σε βάρος ατόμων του στενού της περιβάλλοντος .Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μίας φίλης της την οποία επιχείρησε να πνίξει με ..κορδέλα επειδή τη ζήλευε.

«Εντός της οικίας της ,που βρισκόταν στην Πάτρα ,έχοντας αποφασίσει σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και δη έχουσα απόλυτα συνειδησιακή διαύγεια ,ψύχραιμη και ήρεμη σκέψη ,νηφάλια στάθμιση των αιτιών που ωθούν προς το έγκλημα ,να σκοτώσει την τότε μόνιμη σύντροφό της ενώ εκείνη κοιμόταν» αναφέρει η εισαγγελική πρόταση για να προσθέσει:

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«Έχει την ικανότητα να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες θανάτου για τα θύματά της,στήνοντας σκηνικά θανάτου και θέλοντας να παρουσιάσει τον ευατό της ως τον «σωτήρα « των θυμάτων και όχι ως τον εκτελεστή αυτών».