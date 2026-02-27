Λουτράκι: Δέκα προσαγωγές φίλων του φερόμενου δράστη της δολοφονίας του 17χρονου – Τι υποστήριξε ο 19χρονος τραυματίας

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του 17χρονου στο Λουτράκι καθώς η ΕΛΑΣ προχώρησε σε μπαράζ προσαγωγών στην συνέχεια των ερευνών που γίνονται στην περιοχή που έγινε το αιματηρό περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή δέκα ατόμων φίλων του φερόμενου δράστη. Η ΕΛΑΣ πραγματοποίησε έρευνες κοντά στο σπίτι του φερόμενου δράστη και όταν προσπάθησαν να μιλήσουν σε τρεις φίλους του εκείνοι ξεκίνησαν να τρέχουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολούθησε καταδίωξη με την αστυνομία να συλλαμβάνει και να προχωράει στην προσαγωγή των τριών νεαρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER ο 19χρονος τραυματίας φέρεται να υποστήριξε πως αφορμή για την συμπλοκή στο Λουτράκι, ήταν ένας καθρέφτης που έσπασαν στο όχημα του φερόμενου δράστη. Εκείνος μετά, έβγαλε μαχαίρι και τους επιτέθηκε.

Νωρίτερα, οι Αρχές προσήγαγαν και έναν φίλο του 19χρονου, ο οποίος εξετάζεται ως αυτόπτης μάρτυρας της μοιραίας συμπλοκής στο Λουτράκι.

Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

Με την έρευνα για το περιστατικό να είναι σε εξέλιξη, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι πίσω από τον καβγά κρύβεται ξεκαθάρισμα λογαριασμών για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά, ωστόσο όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά και ερευνώνται.

Ο 17χρονος μετά τη μαχαιριά που δέχτηκε, πήγε στο σπίτι του και ξάπλωσε, χωρίς να αναφέρει τίποτα στην οικογένειά του.

Το πρωί, τον βρήκε νεκρό στο κρεβάτι του ο αδελφός του, ο οποίος τον μετέφερε άμεσα στο νοσοκομείο Κορίνθου. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γιατρός, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας και Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου στο τομέα της Υγείας, Χρυσοβαλάντης Μέλλος, μίλησε στο korinthostv.gr, ο 17χρονος φαίνεται πως είχε υποκύψει στα τραύματά του στον θώρακα, κάποιες ώρες πριν την διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Επίσης, σήμερα το πρωί, στο κέντρο υγείας Λουτρακίου μεταφέρθηκε και ο 19χρονος Έλληνας τραυματισμένος, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είχε τραύμα στην κοιλιά. Μάλιστα, ο νεαρός κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί στο νοσοκομείο “Σωτηρία” της Αθήνας για νοσηλεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περισσότερο φως στην υπόθεση, αναμένεται να γίνει ιατροδικαστική εξέταση στο 17χρονο θύμα, ώστε να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου του, ενώ οι έρευνες της ΕΛΑΣ είναι σε πλήρη εξέλιξη.