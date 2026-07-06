Νίκαια: Ατρόμητη υπάλληλος ζαχαροπλαστείου κυνήγησε με σφουγγαρίστρα ληστή που την απειλούσε με όπλο (Βίντεο Ντοκουμέντο)

Μια πρωτοφανής ληστεία, που παραπέμπει σε κινηματογραφική ταινία, σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (05.07) λίγο μετά τις 22:00, σε ζαχαροπλαστείο στην περιοχή της Νίκαιας.

Ένας άνδρας, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με μπλε καπέλο και μαύρη χειρουργική μάσκα, εισέβαλε στο κατάστημα και κατευθύνθηκε άμεσα προς τον χώρο του ταμείου.

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Στη συνέχεια, ο δράστης ανέσυρε ένα πιστόλι από το τσαντάκι του και, απειλώντας την υπάλληλο, απαίτησε να του παραδώσει τις εισπράξεις της ημέρας.

Η εξέλιξη της ληστείας πήρε αναπάντεχη τροπή όταν η εργαζόμενη αντιλήφθηκε ότι το όπλο με το οποίο την απειλούσε ο δράστης ήταν ψεύτικο.

Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της, η γυναίκα άρπαξε μια σφουγγαρίστρα που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση και επιτέθηκε με μένος εναντίον του, προσπαθώντας να τον αφοπλίσει και να τον τρέψει σε φυγή.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Στα πλάνα από το κύκλωμα ασφαλείας αποτυπώνεται η στιγμή της σφοδρής επίθεσης της υπαλλήλου με το κοντάρι της σφουγγαρίστρας, καθώς και η μετέπειτα καταδίωξη του δράστη στον δρόμο, στην προσπάθειά της να ανακτήσει τα κλαπέντα χρήματα.

Παρά τη σθεναρή αντίσταση και το κυνηγητό, ο κακοποιός κατάφερε τελικά να αποσπάσει ένα μέρος των χρημάτων από την ταμειακή μηχανή και να διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, λίγο πριν εγκαταλείψει τρέχοντας το ζαχαροπλαστείο, ο άνδρας άνοιξε ένα από τα ψυγεία της επιχείρησης, αφαιρώντας εσπευσμένα κάποιο προϊόν.

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Στο «στόχαστρο» για 21η φορά

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και πληροφορίες από το περιβάλλον της επιχείρησης, το συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο αποτελεί μόνιμο στόχο του υποκόσμου.

Η συγκεκριμένη εισβολή καταγράφεται ως η 21η κατά σειρά κλοπή/ληστεία που σημειώνεται εις βάρος του καταστήματος, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια της περιοχής.

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Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, αξιοποιώντας το οπτικοακουστικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.