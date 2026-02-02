Λόρα: Νέα μαρτυρία συνεπιβάτη από το αεροσκάφος – «Ήταν μαζί με έναν νεαρό»

Στην τηλεόραση του Mega μίλησε συνεπιβάτης της 16χρονης Λόρα που εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου από την Πάτρα και είπε ότι «η κοπέλα δεν ήταν μόνη της στην πτήση. Ήταν μαζί με έναν νεαρό με μακριά μαλλιά».

Σύμφωνα με τον μάρτυρα καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης προς την Φρανκφούρτη η Λόρα και ο νεαρός μετακινούνταν ο ένας προς τη θέση του άλλου, συνομιλώντας συχνά. Βάση όσων ανέφερε, και οι δύο εξέφραζαν τη δυσαρέσκειά τους επειδή δεν τους είχε δοθεί η δυνατότητα να καθίσουν μαζί.

Μάλιστα επισήμανε ότι από την πλευρά του νεαρού υπήρξε έντονη διαμαρτυρία γιατί είπε «είμαστε ζευγάρι, δεν γίνεται να μη καθόμαστε μαζί».

Το εισιτήριο με το οποίο ταξίδεψε η Λόρα

Το Star έφερε στη δημοσιότητα νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της 16χρονης, το οποίο εξασφάλισε μία φωτογραφία ντοκουμέντο με το εισιτήριο που έκδωσε η Λόρα σε ταξιδιωτικό γραφείο της Ομόνοιας.

Έχουν περάσει 25 ημέρες από την εξαφάνιση της Λόρα και εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη η τύχη της ανήλικης. Ακόμη δεν μπορούν οι Αρχές να επιβεβαιώσουν αν τελικά η 16χρονη ταξίδεψε στη Γερμανία ή αν παρέμεινε στην Ελλάδα.

Πλέον στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το αεροπορικό εισιτήριο στο όνομα της. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, στις 17:35 αναχώρησε η πτήση από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και τρεις ώρες και πέντε λεπτά αργότερα προσγειώθηκε στη Φρανκφούρτη. Ωστόσο, παρά το εισιτήριο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν η Λόρα επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο.

Το ταξί προς το αεροδρόμιο

Ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει, δείχνει τη Λόρα να επιβιβάζεται σε ταξί με προορισμό το αεροδρόμιο. Αυτό το περιστατικό καταγράφηκε στις 8 Ιανουαρίου, στις 11:46 το πρωί, όταν βγήκε η ανήλικη από το ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια κρατώντας το εισιτήριο της. Μαζί της δεν είχε βαλίτσα, παρά μόνο μία τσάντα.

Στο Star μίλησε ο οδηγός του ταξί και είπε ότι η διαδρομή είχε δηλωμένο προορισμό το αεροδρόμιο μέσω εφαρμογής. Σύμφωνα με τον ίδιο, το μοναδικό πράγμα που είπε η Λόρα ήταν η λέξη «airport», ενώ δεν φαινόταν να γνωρίζει καλά αγγλικά.

Όπως αναφέρει ο οδηγός, η Λόρα κατά τη διάρκεια της διαδρομής ήταν σιωπηλή στο πίσω κάθισμα. Για λίγο κάποια στιγμή μίλησε στο κινητό της χαμηλόφωνα και στα ρωσικά. Στο τέλος της διαδρομής η 16χρονης πλήρωσε με μετρητά και αποχώρησε.

Πριν ακόμη γίνει γνωστό ότι η Λόρα αγόρασε αεροπορικό εισιτήριο στο όνομα της, υπήρχε εκτίμηση ότι πιθανώς η ανήλικη είχε σκοπό να πλαστογραφήσει το διαβατήριο της μητέρας της διότι μοιάζουν εμφανισιακά, ώστε να μπορεί να ταξιδέψει χωρίς να αντιμετωπίσει πρόβλημα λόγω ηλικίας.

Ένα αποκαλυπτικό έγγραφο έγγραφο της Lufthansa έδωσε μία διαφορετική εξήγηση. Στο συγκεκριμένο έγγραφο αναφέρεται ότι στις προϋποθέσεις ταξιδιού ανηλίκων, στα «ψιλά γράμματα» αναφέρεται ότι ο ο ανήλικος επιβάτης πρέπει έχει μαζί του συμπληρωμένο το έντυπο για ασυνόδευτο παιδί, καθώς και φωτοαντίγραφο διαβατηρίου γονέα.

Όπως επισημαίνεται, η συγκεκριμένη διατύπωση δημιουργεί ένα «παραθυράκι», μέσω του οποίου ανήλικοι ηλικίας 12 έως 17 ετών μπορούν να ταξιδεύουν ασυνόδευτοι, χωρίς να τίθεται στην πράξη κάποιο ουσιαστικό εμπόδιο.

Η Λόρα φαίνεται να είχε ερευνήσει σχολαστικά όλες αυτές τις λεπτομέρειες πριν φύγει από την χώρα. Ότι τίποτα δεν ήταν τυχαίο, δείχνουν οι κινήσεις της ανήλικης.

Δεν ελέγχθηκαν οι κάμερες στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Προβληματισμό προκαλεί επίσης το γεγονός ότι δεν υπήρξε διασταύρωση μέσω του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου, ενώ παράλληλα η γερμανική αεροπορική εταιρεία δεν έχει διαθέσει τη λίστα επιβατών.

Υπενθυμίζεται ότι το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας διατηρείται για χρονικό διάστημα μόλις 10 ημερών και στη συνέχεια διαγράφεται αυτόματα. Κατά συνέπεια, μετά τις 18 Ιανουαρίου δεν υφίσταται πλέον καταγεγραμμένο υλικό, γεγονός που καθιστά αδύνατη σήμερα την επιβεβαίωση από τις Αρχές, μέσω καμερών, του αν η Λόρα εισήλθε στο αεροδρόμιο.

Σε πολλές πόλεις της Γερμανίας έχει αναρτηθεί Missing alert με το πρόσωπο της Λόρα, ενώ παραμένουν οι έρευνες σε εξέλιξη σε συνεργασία με τις ξένες Αρχές.