Λήξη συναγερμού στη Θεσσαλονίκη – Απομακρύνθηκε ο 20χρονος που πετούσε αντικείμενα από μπαλκόνι (Βίντεο)

Αίσια έκβαση είχε η πολύωρη κινητοποίηση των αρχών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Τετάρτης (29.04), όπου ένας 20χρονος άνδρας προκάλεσε αναστάτωση όταν οχυρώθηκε στο διαμέρισμά του και άρχισε να εκτοξεύει αντικείμενα στον δρόμο.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πολυκατοικία επί της οδού Κασσάνδρου. Ο νεαρός, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου, άρχισε να πετά από το μπαλκόνι έπιπλα (τραπέζι, καρέκλες), μπουκάλια και άλλα αντικείμενα προς το πεζοδρόμιο και το οδόστρωμα. Παρά την επικινδυνότητα των ενεργειών του, ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός διερχομένου.

Η αντίδραση της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και συντονισμένη. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεκόπη, ενώ απομακρύνθηκαν σταθμευμένα αυτοκίνητα για την αποφυγή υλικών ζημιών.

Τοποθετήθηκε προληπτικά ειδικό δίχτυ προστασίας κάτω από το μπαλκόνι, ενώ, επί τόπου, έσπευσε ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ., καθώς ο 20χρονος ζητούσε επίμονα να συνομιλήσει με ψυχολόγο.

Η επέμβαση και η σύλληψη

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε όταν άνδρες της ΟΠΚΕ και πυροσβέστες, με τη συνδρομή κλειδαρά, κατάφεραν να εισβάλουν στο διαμέρισμα.

Ο νεαρός απομακρύνθηκε με ασφάλεια από τον χώρο και οδηγήθηκε στις αρχές, θέτοντας τέλος στην αναστάτωση που κράτησε για αρκετή ώρα το κέντρο της πόλης σε «πολιορκία».

Δείτε εικόνες από το σημείο:

(ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

(ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

(ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)