Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 50χρονη για διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη μιας 50χρονης γυναίκας για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε η ΕΛΑΣ το μεσημέρι της Δευτέρας 27/4 στον Άγιο Παντελεήμονα.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούν στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα έκριναν ύποπτη την κίνηση της 50χρονης και σε έλεγχο της οικίας της από κοινού με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-420- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

-50- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,

-20- γραμμ. παραισθησιογόνων μανιταριών,

-12- ναρκωτικά δισκία,

-42- χαρτάκια εμποτισμένα με παραισθησιογόνα ουσία LSD και

-3- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.