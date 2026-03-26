Ληστεία σε βενζινάδικο στο Αγρίνιο: Καρέ-καρέ η δράση – Άφαντος ο δράστης

Ένας υπάλληλος βενζινάδικου στο Αγρίνιο έζησε στιγμές φόβου, όταν έπεσε θύμα ληστείας από έναν άνδρα που τον απείλησε με μαχαίρι.

Λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ της Τετάρτης (25/03) σημειώθηκε η ληστεία, με τον δράστη να καταφέρνει να αποσπάσει 700 ευρώ.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο ληστής εισέβαλλε στο βενζινάδικο έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με κράνος και μαντίλι απείλησε τον εργαζόμενο με μαχαίρι.

Βίντεο κατέγραψε καρέ-καρέ τη ληστεία στο βενζινάδικο που έσπειρε τον τρόμο στον υπάλληλο.

Ο υπάλληλος, είδε τον μαυροντυμένο άνδρα να κινείται απειλητικά και του έδωσε τα χρήματα που είχε στο ταμείο, με τον δράστη να εξαφανίζεται με ένα σκούτερ μεγάλου κυβισμού.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του δράστη.