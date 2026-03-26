Κολωνάκι: Εξιχνιάστηκε ληστεία με λεία άνω των 200.000 ευρώ – Συνελήφθη μία 54χρονη, στο κάδρο άλλα 4 άτομα

Χειροπέδες σε μία 54χρονη και άλλα τέσσερα άτομα πέρασε η Δίωξη και Εξιχνίαση Εγκλημάτων Αθηνών για την υπόθεση μίας ληστείας στο Κολωνάκι με λεία άνω των 200.000 ευρώ.

Για την υπόθεση συνελήφθη, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, πρωινές ώρες της προηγούμενης Πέμπτης (19/3) στο κέντρο της Αθήνας, 54χρονη αλλοδαπή ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 4 αλλοδαποί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- ληστεία κατά συναυτουργία, συνέργεια σε ληστεία και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Πώς έγινε το “κόλπο” αξίας 200.000 ευρώ

Η ληστεία έλαβε χώρα αρχές του περασμένου μήνα στην περιοχή του Κολωνακίου, δύο δράστες, με τη βοήθεια τριών συνεργών, εισήλθαν από μπαλκονόπορτα σε οικία 6ου ορόφου, φορώντας κουκούλες full-face και ακινητοποίησαν την ηλικιωμένη που διέμενε στο σπίτι.

Στη συνέχεια της έδεσαν τα χέρια και τα πόδια με κολλητική ταινία, ερεύνησαν τους χώρους της οικίας αφαιρώντας κοσμήματα αξίας άνω των -200.000- ευρώ και χρηματικό ποσό και διέφυγαν.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών μετά από ενδελεχή προανάκριση και ειδικές ανακριτικές πράξεις ταυτοποίησε τους -5- δράστες της ληστείας και πρωινές ώρες της 19-3-2026 εντόπισε την 54χρονη αλλοδαπή και τη συνέλαβε.

Τα ευρήματα της ΕΛΑΣ

Μετά από έρευνα της οικίας της βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

πλήθος κοσμημάτων,

πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων,

7 σχοινιά αναρρίχησης,

βεντούζα αποκόλλησης τζαμιών,

GPS tracker,

αυτοσχέδιος ηλεκτρονικός μηχανισμός κρυφής παρακολούθησης,

φωσφορίζον γιλέκο που χρησιμοποίησαν οι δράστες για την κατόπτευση του χώρου,

ναρκωτικά δισκία,

2 «επιχειρησιακά» οχήματα και

το χρηματικό ποσό των -1.485- ευρώ

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.