Στημένοι αγώνες: Ολοκληρώθηκε η απολογία Μαυραγάνη – Ανακριτής και εισαγγελέας αποφασίζουν για Λιόλιο και συνεργάτη του

Ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου 40 λεπτά η απολογία του επιχειρηματία Γιώργου Μαυραγάνη, στενού συνεργάτη του Βαγγέλη Λιόλιου, ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Πλέον, η δικαστική διαδικασία εισέρχεται σε κρίσιμη φάση, καθώς αναμένεται η απόφαση για την ενδεχόμενη προσωρινή κράτηση των δύο κατηγορουμένων.

Ο επιχειρηματίας, ο οποίος κατά τη δικογραφία φέρεται να λειτουργούσε ως ο «αντ’ αυτού» του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) στις καταγγελλόμενες χειραγωγήσεις αγώνων, απάντησε στις ερωτήσεις του ανακριτή και ολοκλήρωσε την απολογία του.

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Είχε προηγηθεί η απολογία του Βαγγέλη Λιόλιου, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Στον εισαγγελέα Λιόλιος και Μαυραγάνης – Ακολουθεί η κρίσιμη διάσκεψη

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.

Στη συνέχεια, ανακριτής και εισαγγελικός λειτουργός θα διασκεφθούν προκειμένου να αποφασίσουν για την ποινική τους μεταχείριση.

Το βασικό ζήτημα είναι εάν θα επιβληθεί προσωρινή κράτηση ή εάν οι δύο κατηγορούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι, ενδεχομένως με περιοριστικούς όρους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί σχετική απόφαση.

Ο ρόλος που αποδίδεται στον επιχειρηματία

Ο Γιώργος Μαυραγάνης περιλαμβάνεται στους έξι κατηγορουμένους της υπόθεσης που έχει προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς στο ελληνικό μπάσκετ.

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Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο επιχειρηματίας φέρεται να διαδραμάτιζε ρόλο στις καταγγελλόμενες παρεμβάσεις που εξετάζονται από τις δικαστικές Αρχές.

Οι αναφορές αυτές αποτελούν αντικείμενο της ποινικής έρευνας και δεν συνιστούν δικαστικά αποδεδειγμένα γεγονότα.

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Το DEBATER έχει παρουσιάσει στοιχεία της δικογραφίας για τις φερόμενες συναντήσεις, τις χρηματικές συμφωνίες και τις παρεμβάσεις στη διαιτησία.

Προφυλακισμένος ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου

Υπενθυμίζεται ότι η απολογία του Βαγγέλη Λιόλιου και του Γιώργου Μαυραγάνη πραγματοποιείται μετά την πρώτη απόφαση προσωρινής κράτησης στην υπόθεση.

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Την Παρασκευή (23/10), ο πρώην διεθνής διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου απολογήθηκε ενώπιον του ανακριτή και στη συνέχεια κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε, μεταξύ άλλων, το ποσό των 820.000 ευρώ που είχε εντοπιστεί στην κατοικία του.

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Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι τα χρήματα προέρχονται από νόμιμες επαγγελματικές δραστηριότητες και ότι μπορεί να δικαιολογήσει την προέλευσή τους.

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Τη Δευτέρα συνεχίζονται οι απολογίες

Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί τη Δευτέρα (26/10), με τις απολογίες των υπόλοιπων τριών κατηγορουμένων.

Πρόκειται για τη διεθνή διαιτήτρια Βάσω Τσαρούχα, τον Ηλία Κορομηλά και τον Τάσο Πηλοΐδη.

Συνολικά, η έρευνα αφορά έξι πρόσωπα από τον χώρο της ελληνικής καλαθοσφαίρισης, ενώ οι Αρχές εξετάζουν καταγγελίες για ενδεχόμενη χειραγώγηση δεκάδων αγώνων.

Η σημερινή απόφαση για τον Βαγγέλη Λιόλιο και τον Γιώργο Μαυραγάνη αποτελεί την επόμενη κρίσιμη εξέλιξη της υπόθεσης.

Για όλους τους κατηγορουμένους ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.