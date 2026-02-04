Πηγές Λιμενικού Σώματος: «Δεν χρησιμοποιήθηκε η θερμική κάμερα του σκάφους στο ναυγάγιο της Χίου»
Ο κυβερνήτης του σκάφους έκρινε ότι η χρήση της δεν ήταν απαραίτητη
Η θερμική κάμερα του σκάφους του Λιμενικού που ενεπλάκη στο ναυάγιο με τους 15 νεκρούς μετανάστες στα ανοιχτά της Χίου δεν χρησιμοποιήθηκε.
Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού, ο κυβερνήτης του σκάφους έκρινε ότι η χρήση της δεν ήταν απαραίτητη, καθώς το σκάφος με τους μετανάστες είχε ήδη εντοπιστεί.
Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος, το σκάφος διαθέτει θερμική κάμερα (ηλεκτροοπτικός αισθητήρας θερμικής απεικόνισης), η οποία λειτουργεί ως υποβοηθητικό εργαλείο σε συνδυασμό με το ραντάρ για τον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων στη θάλασσα.
Στην προκείμενη περίπτωση, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης, η θερμική κάμερα δεν χρησιμοποιήθηκε, καθώς η ενεργοποίησή της δεν κρίθηκε αναγκαία. Το ταχύπλοο με τους παράνομους μετανάστες είχε ήδη εντοπιστεί τόσο από κάμερα παρατήρησης στη στεριά όσο και οπτικά, με τη βοήθεια προβολέα.
