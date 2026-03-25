Λιμανάκια Βουλιαγμένης: «Πιστεύω ότι το πηγάδι τράβηξε μέσα τον 34χρονο» λέει πρώην δύτης για τον αγνοούμενο

Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη, ο οποίος έχει χαθεί στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης.

Την περασμένη Κυριακή (22/03) μετέβη ο δύτης στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης με έναν φίλο του. όταν βγήκε στην ακτή ο συνοδός του, διαπίστωσε την απουσία του 34χρονου και άμεσα ειδοποίησε τις Αρχές.

Στον ΑΝΤ1 μίλησε ο δύτης που είχε βρει στο Πηγάδι του Διαβόλου όπως αποκαλείται η περιοχή λόγω των πνιγμένων το 1978.

«Ήμασταν μία ομάδα και πήραμε την απόφαση να κάνουμε την βουτιά αυτή μήπως τους βρούμε και όντως τον έναν τον βρήκα εγώ. Αυτό βέβαια που εντόπισα ήταν οστά, καθώς είχαν περάσει 9-10 χρόνια» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως περιέγραψε, αναφερόμενος στην επικινδυνότητα του σημείου: «Είχαμε βάλει αλυσίδα και σκοινιά για να καταφέρουμε να βγούμε, είναι δύσκολο το σημείο».

Για τον δύτη που αγνοείται στα Λιμανάκια στη Βουλιαγμένη ο δύτης που μίλησε στην εκπομπή ανέφερε πως: «Θεωρώ πως πέρασε τα κάγκελα που υπάρχουν στο σημείο εκεί το επικίνδυνο και τον τράβηξε μέσα».

Το συγκεκριμένο σημείο προσελκύει πολλούς δύτες χάρη στη μοναδική γεωμορφολογία του. Ωστόσο, η είσοδος στη σήραγγα που έχει δημιουργηθεί επιτρέπεται μόνο μέχρι ένα ορισμένο όριο, καθώς πέρα από αυτό αυξάνεται σημαντικά ο βαθμός επικινδυνότητας.

Υπενθυμίζεται ότι ο 34χρονος παγιδεύτηκε σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο υποθαλάσσιο σημείο, το οποίο περιλαμβάνει ένα «πηγάδι» βάθους 28 μέτρων, με σπηλαιώδεις σχηματισμούς και έντονα υπόγεια ρεύματα, παρότι βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από την ακτή.