Λευκάδα: Ιστιοφόρο “καρφώθηκε” σε σκάφη στο λιμάνι του Καλάμου – Δείτε το σοκαριστικό βίντεο
Από το ατύχημα προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές
Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα, την Πέμπτη 13 Αυγούστου όταν καπετάνιος ιστιοφόρου «καρφώθηκε» σε ελλιμενισμένα σκάφη, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.
Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, ο καπετάνιος του ιστιοφόρου πλησιάζει τα σκάφη χωρίς να κόβει ταχύτητα με αποτέλεσμα να πέσει με σφοδρότητα πάνω τους.
Στο ιστιοφόρο, ελληνικής σημαίας επέβαιναν συνολικά 7 άτομα. Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές και κανένας τραυματισμός.
Μετά το ατύχημα, ο πλοίαρχος του ιστιοφόρου προσήχθη στο Λιμεναρχείο Λευκάδας, όπου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
πηγή στην Google
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