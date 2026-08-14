DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές;
DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Ιστιοφόρο “καρφώθηκε” σε σκάφη στο λιμάνι του Καλάμου – Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

Από το ατύχημα προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές

Λευκάδα: Ιστιοφόρο “καρφώθηκε” σε σκάφη στο λιμάνι του Καλάμου – Δείτε το σοκαριστικό βίντεο
DEBATER NEWSROOM

Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα, την Πέμπτη 13 Αυγούστου όταν καπετάνιος ιστιοφόρου «καρφώθηκε» σε ελλιμενισμένα σκάφη, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, ο καπετάνιος του ιστιοφόρου πλησιάζει τα σκάφη χωρίς να κόβει ταχύτητα με αποτέλεσμα να πέσει με σφοδρότητα πάνω τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ιστιοφόρο, ελληνικής σημαίας επέβαιναν συνολικά 7 άτομα. Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές και κανένας τραυματισμός.

Μετά το ατύχημα, ο πλοίαρχος του ιστιοφόρου προσήχθη στο Λιμεναρχείο Λευκάδας, όπου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ