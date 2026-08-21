Φωτιά στα Ζωνιανά Κρήτης – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο
Επιχειρούν 21 πυροσβέστες
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 21 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου Κρήτης.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 21 Αυγούστου 2026, περίπου στις 11:45.
Κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανά Ρεθύμνου. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 21, 2026
Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Μυλοποτάμου .
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο επικινδυνότητας (κατηγορια 3).
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου.
πηγή στην Google
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