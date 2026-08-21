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Φωτιά στα Ζωνιανά Κρήτης – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

Επιχειρούν 21 πυροσβέστες

Φωτιά στα Ζωνιανά Κρήτης – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο
DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:53

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 21 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου Κρήτης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 21 Αυγούστου 2026, περίπου στις 11:45.

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Κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Μυλοποτάμου .

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο επικινδυνότητας (κατηγορια 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου.

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