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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Κάλαμο Λευκάδας – Σηκώθηκαν πέντε εναέρια μέσα

Επιχειρούν 15 πυροσβέστες

Φωτιά στον Κάλαμο Λευκάδας – Σηκώθηκαν πέντε εναέρια μέσα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Πυρκαγιά σε δασική έκταση ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης, 13 Αυγούστου, στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 13 Αυγούστου 2026, περίπου στις 09:30.

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Για το έργο της κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί προκειμένου να μεταβούν ακτοπλοϊκώς απο Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας, 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμει υδροφόρο όχημα της Πολιτικής Προστασίας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

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