Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026;
Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Συνελήφθη 17χρονος για επίθεση σε μαθητές και καθηγήτρια

Όλα συνέβησαν στο περιθώριο αθλητικής συνάντησης

Λευκάδα: Συνελήφθη 17χρονος για επίθεση σε μαθητές και καθηγήτρια
Γεράσιμος Λυμπέρης

Στη σύλληψη ενός 17χρονου για επίθεση σε μαθητές και καθηγήτρια στην Λευκάδα προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ όλα συνέβησαν στο περιθώριο αθλητικής συνάντησης μεταξύ του 2ου Πειραματικού Λυκείου Λευκάδας και του 4ου ΓΕΛ Κέρκυρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τρεις μαθητές από την Κέρκυρα έπεσαν θύματα άγριας επίθεσης από ομάδα ανηλίκων, ενώ δεν γλύτωσε και η συνοδός καθηγήτριά τους στην προσπάθειά της να προστατεύσει τα παιδιά.

Ο ανήλικος όπως και ο πατέρας του συνελήφθησαν από τις Αρχές, ενώ αναζητούνται δυο ακόμη άτομα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ