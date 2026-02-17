Λευκάδα: Συνελήφθη 17χρονος για επίθεση σε μαθητές και καθηγήτρια

Στη σύλληψη ενός 17χρονου για επίθεση σε μαθητές και καθηγήτρια στην Λευκάδα προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ όλα συνέβησαν στο περιθώριο αθλητικής συνάντησης μεταξύ του 2ου Πειραματικού Λυκείου Λευκάδας και του 4ου ΓΕΛ Κέρκυρας.

Τρεις μαθητές από την Κέρκυρα έπεσαν θύματα άγριας επίθεσης από ομάδα ανηλίκων, ενώ δεν γλύτωσε και η συνοδός καθηγήτριά τους στην προσπάθειά της να προστατεύσει τα παιδιά.

Ο ανήλικος όπως και ο πατέρας του συνελήφθησαν από τις Αρχές, ενώ αναζητούνται δυο ακόμη άτομα.