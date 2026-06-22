Λέξη-λέξη η ομολογία σοκ του Σκοπιανού για τη δολοφονία της Σταυρούλας – Μαρτυρία στο DEBATER αποδομεί τους ισχυρισμούς του

Συνεχίζεται η συλλογή και ανάλυση στοιχείων από τις Αρχές στα Χανιά για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη, την οποία σκότωσε ο Σκοπιανός ενοικιαστής της.

Ο 43χρονος κατηγορούμενος, αφού έπαιξε “θέατρο” για 22 ημέρες, αναγκάστηκε να ομολογήσει την αποτρόπαια πράξη του, προκαλώντας ανατριχίλα με τις περιγραφές του.

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Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος περιέγραψε στους αστυνομικούς τη διαδρομή των γεγονότων, από τη στιγμή της επίθεσης μέχρι και τις προσπάθειες για να καλύψει τα ίχνη του.

Ωστόσο, οι Αρχές συνεχίζουν να ψάχνουν το πραγματικό κίνητρο πίσω από τη στυγερή δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη, καθώς οι ισχυρισμοί του Σκοπιανού δεν πείθουν.

Την ίδια ώρα, οι συγχωριανοί της Σταυρούλας Λεβεντάκη και του 43χρονου είναι σοκαρισμένοι. Άνθρωπος που τους γνώριζε μίλησε στο DEBATER και ανέφερε για τον Σκοπιανό πως “οι περισσότεροι δεν τον ξέρανε, ήταν απόμερος από το Βαρύπετρο”.

Όσον αφορά στη 45χρονη, ο ίδιος την περιέγραψε ως “ήσυχη κοπέλα. Είχε κάποια προβλήματα, αλλά δεν πείραζε ούτε κουνούπι. Κανέναν ούτε τίποτα. Αυτές τώρα τις απειλές που του έλεγε δεν τις πιστεύω. Δηλαδή πέσαμε από τα σύννεφα. Μπορεί να ήταν μυστήρια σε μερικά πράγματα. Δεν πιστεύαμε ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο σε αυτή την ήσυχη κοπέλα“.

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Ανατριχιάζει η ομολογία του Σκοπιανού

Το DEBATER φέρνει στο φως την ομολογία του 43χρονου, στην οποία περιγράφει τις σχέσεις τους πριν το έγκλημα, καθώς και το πώς ακριβώς τη σκότωσε.

Ο κατηγορούμενος προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στο θύμα, ενώ αποκαλύπτει ότι τη χτύπησε επανειλημμένα και με διαφορετικούς τρόπους, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι της είχε αφαιρέσει τη ζωή.

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“Ήταν υστερική και είχαμε τσακωθεί άπειρες φορές για τα ντουλάπια που είχαν σκουριές, αλλά εγώ τις είχα πει ότι αυτό γίνεται λόγω των αλατιών που έχω μέσα. Αυτή με κατηγορούσε ότι η σκουριά στους μεντεσέδες οφειλόταν στα αλάτια που υπήρχαν στο ντουλάπι. Γενικά της έφταιγαν όλα στο σπίτι και συνέχεια μου έκανε παρατηρήσεις” ανέφερε, σύμφωνα με πληροφορίες ο 45χρονος.

Ο Σκοπιανός καθ’ ομολογίαν δολοφόνος φέρεται επίσης να είπε ότι “μετά από ένα σημείο, το 2025, η Σταυρούλα ξεκίνησε να μου μιλάει με άλλο τρόπο λέγοντας μου ότι με ζηλεύει που είμαι μόνος εδώ και ελεύθερος και κατάλαβα ότι ήθελε να εξελιχθεί η σχέση μας σε ερωτική, ενώ εγώ της είχα ξεκαθαρίσει ότι δεν τη βλέπω ερωτικά.

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Κάποιες φορές που αράζαμε οι δυο μας προσπαθούσε να με ακουμπήσει με το πόδι της, δίνοντάς μου να καταλάβω ότι με θέλει, αλλά εγώ την απέφευγα.

Εκείνη τη στιγμή ήμασταν φτιαγμένοι και εγώ και η Σταυρούλα από τις μπύρες που είχαμε πιει και μου ρίχτηκε κανονικά. Τότε επειδή ήμουν φτιαγμένος, κάναμε σεξ στο σπίτι μου και κοιμηθήκαμε μαζί”.

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Αναφερόμενος στη μοιραία ημέρα, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς:

“Την 30-05-2026 με πήρε τηλέφωνο 13:30 ώρα το μεσημέρι και εγώ ήμουν στη δουλειά.Μου είπε να έρθει στο σπίτι για να το επιθεωρήσει σύμφωνα με το συμβόλαιο και της είπα μετά τις 15:00 ότι θα είμαι στο σπίτι να έρθει.

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Συνεχίσαμε και πήγαμε στην κρεβατοκάμαρα…… Ξαφνικά άλλαξε τη συζήτηση και μου κόλλησε ζητώντας να κάνουμε σεξ…. Εκεί έκανε σαν τρελή και ξεκίνησε να μου φωνάζει ότι θα με καταστρέψει και με ρωτούσε γιατί να μη το ξανά κάνουμε αφού λείπει η γυναίκα μου και να είμαστε πάλι μαζί.

Τότε, άρχισε να ωρύεται και να με απειλεί ότι θα το πει στη γυναίκα μου, θα με ξεφτιλίσει, θα πει ότι την έχω βιάσει και θα με διώξει από το σπίτι.

Εκείνη τη στιγμή πάνω στην τρέλα της άρπαξε ένα γεμάτο μπουκάλι κρασί που το είχα σαν διακοσμητικό στο σύνθετο που έχει ένα ράφι κάτω από την τηλεόραση του υπνοδωματίου μου και πήγε να με χτυπήσει… Εκεί της έπιασα το μπουκάλι για να μη με χτυπήσει και μπλέχτηκαν τα πόδια μας.

Έτσι, έπεσε χτυπώντας το κεφάλι της στο πάτωμα, στη δεξιά μεριά του αυτιού της. Εκεί είδα στα πλακάκια κάτω αίμα που έτρεχε από την πλευρά του δεξιού αυτιού της.

Εκεί ξεκίνησε και φώναζε και εγώ θόλωσα και λέω θα μπλέξω για μια τρελή χτυπώντας τη στο κεφάλι με το μπουκάλι που της είχα πάρει από τα χέρια…. Την τύλιξα (σ.σ. τη μονωτική ταινία) δύο φορές γύρω από το κεφάλι της καλύπτοντας το στόμα της και αυτή προσπαθούσε να τη βγάλει με τα χέρια της. Επέμεινα και το τύλιξα άλλη μία φορά και ξαφνικά έπεσε αναίσθητη. Σταμάτησε και δεν κουνιόταν καθόλου και λέω εντάξει τελείωσε. Εγώ θεώρησα ότι είχε πεθάνει και πήγα στην κουζίνα να ηρεμήσω”.

“Μετά από το ένα με δύο λεπτά το πολύ ξύπνησε και φώναζε βοήθεια. Εγώ θολωμένος επιστρέφω πίσω στο

υπνοδωμάτιο και είχα πάρει ένα κουζινομάχαιρο από το συρτάρι της κουζίνας μαζί μου. Αυτή ήταν ξαπλωμένη στο πάτωμα σε πλάγια θέση και φώναζε. Εγώ την πλησίασα και την κάρφωσα με το μαχαίρι στο ύψος της καρδιάς νομίζω δύο φορές…. Εκεί σταμάτησε να φωνάζει και εγώ έφυγα στην κουζίνα και έπλυνα το μαχαίρι με σαπούνι για τα πιάτα και ξύδι. Δεν θυμάμαι ποιο μαχαίρι πήρα και ούτε που το πέταξα μετά.

Εκεί σκέφτηκα εδώ πέρα είμαστε, τελείωσε, έφυγε και θα ηρεμήσω. Μετά ξεκίνησε πάλι και φώναζε

βοήθεια, βοήθεια, με ακούει κανένας; Πήγα και πήρα ένα κούτσουρο, πήγα στο υπνοδωμάτιο όπου η Σταυρούλα ήταν μέσα στα αίματα σε πλάγια θέση ξαπλωμένη με τη δεξιά πλευρά της στο πάτωμα και φώναζε. Με το κομμάτι ξύλου που κρατούσα, τη χτύπησα στο κεφάλι δύο φορές σίγουρα, για τρίτη δε θυμάμαι, στο αριστερό μέρος του κεφαλιού της και εκεί έμεινε και δεν ξανά μίλησε καθόλου…. Τότε είδα ότι είχε πεθάνει και η ώρα ήταν 17:00 ή 17:15″ συνέχισε, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

“Εκεί στο πάτωμα δίπλα της είχαν πέσει δύο κάρτες ανάληψης τράπεζας της Σταυρούλας….. Πήγα στο ATM… και πάτησα τον κωδικό. Ήταν αυτός ο κωδικός έβγαλα χίλια (1000) ευρώ και γύρισα σπίτι. Το έκανα αυτό επειδή ήθελα να φανεί ότι έγινε ληστεία και να μη με συνδέσουν με το θάνατό της.»

Μπήκα μέσα στο δωμάτιο και είδα ότι έχει λίμνη αίματος γύρω από τη Σταυρούλα. Εκεί πήγα στο γκαράζ και πήρα μαύρες χοντρές σακούλες και δεματικά και επέστρεψα στη Σταυρούλα. Την τράβηξα για να τη βάλω στη σακούλα…. Επειδή δεν χώραγε ολόκληρη, χρησιμοποίησα μία σακούλα βάζοντας πρώτα το κεφάλι αλλά τα πόδια της περίσσευαν λίγο και έτσι έβαλα άλλη μία από τα πόδια της.

Ξεκίνησα να κάνω πιο καλό καθαρισμό γιατί είχε κάποια μικρά σημάδια αίματος το σπίτι. Το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ και κατά τις 00:30 ώρα της 31-05-2026 έστριψα ένα τσιγάρο χασίς για να χαλαρώσω. Αποφάσισα να την πάω στο χωράφι μου στον Βατόλακκο όπου έχω το κοντέινερ…

Περίπου 06:00 της 31-05-2026 τη σήκωσα μέχρι ένα σημείο και στα σκαλιά δεν μπορούσα άλλο και ξεκίνησα να τη σέρνω μέχρι το μπλε βαν μου. Εκεί σουρώνανε κάποια αίματα στη διαδρομή και σκίστηκε και μία απ’ τις σακούλες που είχα βάλει. Κατάφερα να τη σύρω μέχρι το μπλε βαν μου, της έβαλα άλλη μία σακούλα και τη φόρτωσα στον αποθηκευτικό χώρο του αυτοκινήτου.

….ξεκίνησα στο βάθος του χωραφιού ανάμεσα στις πορτοκαλιές να σκάβω ένα λάκκο. Όταν τελείωσα μετά από 20 λεπτά το σκάψιμο, γύρισα στο αμάξι παίρνοντας ένα καρότσι που έχω εκεί και είναι οικοδομής και τοποθέτησα πάνω το πτώμα. Το μετέφερα μέχρι το βάθος του χωραφιού στο λάκκο που είχα μόλις ανοίξει και την έριξα μέσα ανατρέποντας το καρότσι προς τα αριστερά. Την κάλυψα με το χώμα που είχα βγάλει μόλις και έφερα και άλλο χώμα από την είσοδο του χωραφιού που βρισκόταν στη σορό” φέρεται να ανέφερε ακόμα.

“Δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου να κάνω κακό σε κανέναν, ούτε πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο. Ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια της Σταυρούλας, αλλά και από τη δική μου οικογένεια που τους απογοήτευσα” κατέληξε ο 45χρονος κατηγορούμενος.

Δεν “βλέπει” ερωτικό κίνητρο η ΕΛΑΣ

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι η πορεία της έρευνας ήταν αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς από τις αστυνομικές υπηρεσίες των Χανίων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία συνέδραμε με εξειδικευμένα κλιμάκια από την Αθήνα.

“Έχει αναφερθεί η προστριβή για το σπίτι ως κίνητρο, κατά την ομολογία του κατηγορούμενου. Δεν υπάρχει όμως η ίδια η γυναίκα για να δώσει τη δική της εκδοχή, οπότε προς το παρόν έχουμε μόνο τη θέση του δράστη”, ανέφερε και πρόσθεσε:

“Δεν υπάρχει τίποτα που να δικαιολογεί το συγκεκριμένο έγκλημα. Από τα πρώτα μακροσκοπικά ευρήματα προκύπτει ότι δεν χρησιμοποιήθηκε μόνο ένα μέσο, αλλά περισσότερα από ένα. Μέχρι να ολοκληρώσει την πράξη του και να αφαιρέσει τη ζωή αυτής της γυναίκας, δεν σταμάτησε”.

“Όταν οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν συγκεκριμένα δεδομένα και τα έθεσαν ενώπιόν του, ο ίδιος αντιλήφθηκε ότι ο κλοιός είχε σφίξει ασφυκτικά γύρω του και οδηγήθηκε στην ομολογία”, τόνισε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την ίδια, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα της έρευνας, δεν προκύπτει ερωτικό κίνητρο, παρά τα σενάρια που είχαν διακινηθεί το προηγούμενο διάστημα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται πλέον στην ανάλυση του κινητού τηλεφώνου του 43χρονου, καθώς οι Αρχές εκτιμούν ότι μπορεί να αποκαλύψει κρίσιμες επικοινωνίες και κινήσεις πριν και μετά το έγκλημα.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης έχει ληφθεί κατάθεση και από τη σύζυγο του 43χρονου, ενώ εξετάζονται στοιχεία από το στενό του περιβάλλον που ενδέχεται να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με την ιατροδικαστική έκθεση και τα ψηφιακά ευρήματα να αναμένονται, ώστε να συμπληρώσουν το παζλ της υπόθεσης που έχει “παγώσει” την Κρήτη και το πανελλήνιο.