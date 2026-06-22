Σοκάρει ο κυνισμός του Σκοπιανού: “Αποτέλειωσα τη Σταυρούλα με ένα κούτσουρο – Απείλησε πως θα αποκαλύψει τη σχέση μας”

Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων οδηγείται σήμερα Δευτέρα 22/6 ο 43χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη, προκειμένου να του απαγγελθεί η κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Ύστερα από 22 ημέρες που έπαιζε θέατρο, ο Σκοπιανός που νοίκιαζε το σπίτι της 45χρονης «έσπασε» κατά την ανάκριση από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων και αναγκάστηκε να αποκαλύψει τι συνέβη το μεσημέρι της 30ης Μαΐου, καθώς και πώς κινήθηκε τις επόμενες ημέρες.

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«Όταν μπήκε στο σπίτι, πήγε στην κουζίνα και άρχισε να μου φωνάζει για κάποιες ζημιές και στη συνέχεια με απείλησε ότι θα αποκαλύψει στη γυναίκα μου την ερωτική σχέση που είχαμε. Προσπάθησα να την ηρεμήσω, της έβαλα να πιει μπίρα, αλλά συνέχισε την επίθεση. Κάποια στιγμή όρμησε να με χτυπήσει με ένα μπουκάλι, παλέψαμε, πέσαμε κάτω και την χτύπησα με το μπουκάλι» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

«Συνέχισε να φωνάζει και της έκλεισα το στόμα με μονωτική ταινία, ενώ αντιστέκονταν και τη χτύπησα με ένα ξύλο. Στη συνέχεια της κατάφερα δύο μαχαιριές στο στήθος και μετά ένα κούτσουρο που βρήκα μπροστά μου και την αποτελείωσα», είπε ακόμα, σύμφωνα με πληροφορίες, στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Χανίων.

«Πριν τη βάλω στη σακούλα βρήκα και πήρα τις κάρτες ανάληψης και τους κωδικούς που είχε μαζί της και αφού την άφησα μέσα στη σακούλα των σκουπιδιών πήγα και έκανα αναλήψεις από τους λογαριασμούς της περίπου 1.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι έτσι θα έδειχνα ότι είναι ακόμα ζωντανή και ότι δεν θα κινούσα υποψίες για την εξαφάνισή της.

Όταν γύρισα στο σπίτι, δεν μπορούσα να ηρεμήσω και να κοιμηθώ, με απασχολούσε πώς θα εξαφανίσω το πτώμα που ήταν ακόμα μέσα στη σακούλα. Τελικά, το φόρτωσα στο αυτοκίνητο και πήγα και το έθαψα» φέρεται να είπε ακόμα στους αστυνομικούς.

Στη συνέχεια, περιέγραψε πώς μετέφερε τη σορό της Σταυρούλας Λεβεντάκη στο χωράφι του στον Βατόλακκο, περίπου πέντε χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του φονικού, όπου την έθαψε.

«Από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε για την εξαφάνιση και προσπαθήσαμε να μάθουμε κάποιες λεπτομέρειες, οι αστυνομικοί θεωρούσαν ότι υπάρχει εγκληματική ενέργεια πίσω από αυτήν την εξαφάνιση», ανέφερε το πρωί της Δευτέρας η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου.

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Σύμφωνα με την ίδια, οι κηλίδες αίματος στην τηλεόραση, στο πάτωμα, στην σφουγγαρίστρα και στο αυτοκίνητο του ενοικιαστή, «μίλησαν» και επιβεβαίωσαν τις αρχικές υποψίες των αστυνομικών ότι πίσω από την εξαφάνιση κρύβεται ο 43χρονος.

«Υπολείμματα καθαρισμένου αίματος αυτό που βρέθηκε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και ταυτοποιήθηκε με το DNA της γυναίκας αυτής. Όπως και στο όχημα και σε κάποιο άλλο σημείο μέσα στο σπίτι», σημείωσε η κ. Δημογλίδου.

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«Η φρασεολογία του ήταν ένα στοιχείο κι αυτό. Δεν μπορεί, επειδή πήγε η Σταυρούλα και του είπε για το σπίτι, να την χτύπησε με το μπουκάλι στο κεφάλι και μετά να τη μαχαίρωσε, ενώ την έδεσε και τη φίμωσε. Αυτό που λέει είναι περίεργο», είπε από την πλευρά του ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Ν/Α Αττικής.

Καθοριστικός ήταν και ο ρόλος της συζύγου του κατηγορούμενου, η οποία φέρεται να συνεργάστηκε με τις Αρχές και να κατέθεσε όσα γνώριζε.

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Σύμφωνα με τον Alpha, στη συνάντηση η σύζυγος του 43χρονου, με δάκρυα στα μάτια, φέρεται να του είπε: «Σε παρακαλώ, αν το έχεις διαπράξει, θέλω να το ομολογήσεις, για να ηρεμήσουμε όλοι και για να φύγει η πίεση από εσένα και από την οικογένεια». Λίγη ώρα αργότερα, ο 43χρονος παραδέχτηκε τελικά πως εκείνος δολοφόνησε την 45χρονη Σταυρούλα.

Επιπλέον, κρίσιμο ήταν και ένα βίντεο που «έκαψε» τον 43χρονο Σκοπιανό ενοικιαστή από την κάμερα ασφαλείας του σπιτιού, στο οποίο φαίνεται η 45χρονη να μπαίνει στο σπίτι αλλά όχι να φεύγει.

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Πάντως, οι Αρχές συνεχίζουν να αναζητούν το πραγματικό κίνητρο της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Εν τω μεταξύ, εντός της ημέρας αναμένεται να γίνουν και δηλώσεις από τον διευθυντή Αστυνομίας Χανίων, σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης και δολοφονίας της 45χρονης.

Όπως είπε σήμερα το πρωί στον ΣΚΑΪ, η κ. Δημογλίδου, μέχρι στιγμής από την αστυνομική έρευνα δεν έχει προκύψει ερωτικό υπόβαθρο, παρά τα σχετικά σενάρια που έχουν διατυπωθεί.

«Έχει αναφερθεί η προστριβή για το σπίτι ως κίνητρο, κατά την ομολογία του κατηγορούμενου. Δεν υπάρχει όμως η ίδια η γυναίκα για να δώσει τη δική της εκδοχή, οπότε προς το παρόν έχουμε μόνο τη θέση του δράστη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., οι Αρχές αναμένουν να αντλήσουν επιπλέον στοιχεία από την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου, το οποίο ενδέχεται να ρίξει περισσότερο φως στα γεγονότα της ημέρας του εγκλήματος.

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Συντετριμμένος ο αδελφός της 45χρονης

Συντετριμμένος εμφανίστηκε ο αδελφός της άτυχης Σταυρούλας, ο οποίος μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ, έκανε λόγο για ένα σενάριο το οποίο ο ίδιος περίμενε, τονίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή θεωρούσε πιθανή την εμπλοκή του άνδρα που ενοικίαζε την κατοικία από την αδελφή του.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «είμαι συντετριμμένος, πρέπει να διαχειριστώ και τους άρρωστους γονείς μου. Περίμενα αυτή την εξέλιξη και από την αρχή, όπως είχα αναφέρει στις Αρχές, θεωρούσα περισσότερο πιθανό ο συγκεκριμένος άνδρας που ενοικίαζε από την αδελφή μου και το σπίτι όπου διέμενε, να είχε σοβαρή εμπλοκή, όπως και τελικά ομολόγησε».