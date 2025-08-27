Λέσβος: Τραγωδία στην άσφαλτο μετά τον θάνατο 30χρονου σε τροχαίο με μηχανή

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη Λέσβο τα ξημερώματα της Τετάρτης στο οδικό δίκτυο στην περιοχή της Ανεμώτιας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 30χρονος οδηγός μηχανής κατέληξε, ενώ τραυματίστηκε ο 28χρονος συνοδηγός του δίκυκλου. Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να έφυγε από το σημείο μόλις συνέβη το θανατηφόρο δυστύχημα.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται.