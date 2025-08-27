Λέσβος: Τραγωδία στην άσφαλτο μετά τον θάνατο 30χρονου σε τροχαίο με μηχανή
Τραυματίστηκε ο 28χρονος συνεπιβάτης
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη Λέσβο τα ξημερώματα της Τετάρτης στο οδικό δίκτυο στην περιοχή της Ανεμώτιας.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 30χρονος οδηγός μηχανής κατέληξε, ενώ τραυματίστηκε ο 28χρονος συνοδηγός του δίκυκλου. Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να έφυγε από το σημείο μόλις συνέβη το θανατηφόρο δυστύχημα.
Οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται.
