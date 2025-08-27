Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Τραγωδία στην άσφαλτο μετά τον θάνατο 30χρονου σε τροχαίο με μηχανή

Τραυματίστηκε ο 28χρονος συνεπιβάτης

Λέσβος: Τραγωδία στην άσφαλτο μετά τον θάνατο 30χρονου σε τροχαίο με μηχανή
DEBATER NEWSROOM

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη Λέσβο τα ξημερώματα της Τετάρτης στο οδικό δίκτυο στην περιοχή της Ανεμώτιας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 30χρονος οδηγός μηχανής κατέληξε, ενώ τραυματίστηκε ο 28χρονος συνοδηγός του δίκυκλου. Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να έφυγε από το σημείο μόλις συνέβη το θανατηφόρο δυστύχημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ