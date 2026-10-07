Ξεκίνησαν οι εποχικές ιώσεις σε παιδιά – Ποιες είναι σε έξαρση

Με μπούκωμα, δέκατα, πονόλαιμο και καταρροή επιστρέφουν από το σχολείο στο σπίτι τους αρκετά παιδιά το τελευταίο διάστημα. Οι εποχικές ιώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και καταγράφονται στον παιδικό πληθυσμό. Με την πτώση της θερμοκρασίας και την αλλαγή του καιρού εμφανίζεται υψηλή μεταδοτικότητα ιώσεων μεταξύ των παιδιών κυρίως των μικρότερων σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία.

Οι ιώσεις που ταλαιπωρούν τα παιδιά

Ήδη έχουν αρχίσει να καταγράφονται λοιμώξεις του αναπνευστικού και περιστατικά κορονοϊού. Κοινό κρυολόγημα, ιογενείς βρογχίτιδα, αμυγδαλίτιδα, στρεπτόκοκκος αλλά και γαστρεντερίτιδα ταλαιπωρούν τα παιδιά αυτό το διάστημα, μέχρι να ξεκινήσει η γρίπη.

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Τα παιδιά που πρέπει να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα

Οι εκτιμήσεις είναι πως από το Νοέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει η δραστηριότητα της γρίπης στη χώρα μας με τα πρώτα κρούσματα, ενώ οι παιδίατροι συστήνουν στους γονείς μετά τα μέσα Οκτωβρίου να προγραμματίσουν τον εμβολιασμό των παιδιών τους.

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών της χώρας μας οι συστάσεις αντιγριπικού εμβολιασμού περιλαμβάνουν:

– Όλα τα βρέφη και παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 5 ετών

-Παιδιά άνω των 5 ετών με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω χρόνια νοσήματα ή επιβαρυντικούς παράγοντες:

-Χρόνια νοσήματα αναπνευστικού, όπως άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

-Χρόνια καρδιακά νοσήματα

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-Ανοσοκαταστολή

-Μεταμόσχευση οργάνων και μεταμόσχευση μυελού των οστών

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-Μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία ή άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες

-Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα

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-Χρόνια νεφροπάθεια

-Χρόνιες παθήσεις ήπατος

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-Νευρολογικά-νευρομυϊκά νοσήματα

-Σύνδρομο Down

-Άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία

-Παιδιά που λαμβάνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (π.χ. για νόσο Kawasaki, ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλα)

-Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά μικρότερα των 6 μηνών

-Μαθητές και προσωπικό ειδικών σχολείων.