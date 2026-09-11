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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Παλαιόκηπο Λέσβου – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα

Κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες

Φωτιά στον Παλαιόκηπο Λέσβου – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:15

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιόκηπος Λέσβου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 10 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 12:45.

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Κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Επίσης ο Δήμος Μυτιλήνης συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου.

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