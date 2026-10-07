Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο – Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

Προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας και ιδιαίτερα στην περιοχή γύρω από την πλατεία Συντάγματος, σήμερα, Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου, λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, στο επίκεντρο των ρυθμίσεων βρίσκονται:

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– η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας

– η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου

– η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας

– η Πανεπιστημίου

– η Σταδίου

– οι δρόμοι περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος

Η Αστυνομία μπορεί να προχωρά σε διακοπές και εκτροπές και σε άλλους δρόμους, ανάλογα με τις μετακινήσεις της αμερικανικής αποστολής.

Ιδιαίτερα προβλήματα αναμένονται στις περιοχές από τις οποίες θα διέλθει η αυτοκινητοπομπή του Ρούμπιο, καθώς και γύρω από τους χώρους όπου έχουν προγραμματιστεί οι επίσημες επαφές του.

Τι ισχύει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί πολύωρο κλείσιμο σταθμών του Μετρό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας ειδικά λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο.

Ωστόσο, εάν κριθεί αναγκαίο για λόγους ασφαλείας, σταθμοί στο κέντρο μπορούν να κλείνουν προσωρινά με εντολή της Αστυνομίας, με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση και τους σταθμούς να ανοίγουν ξανά όταν εκλείψει ο λόγος του περιορισμού.

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Παράλληλα, οι επιβάτες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τις ήδη προγραμματισμένες βραδινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 λόγω έργων, οι οποίες επηρεάζουν μεταξύ άλλων σταθμούς στο κέντρο.

Αλλαγές και καθυστερήσεις θεωρούνται πιθανές και στις γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ που διέρχονται από το κέντρο, καθώς οι προσωρινές διακοπές της οδικής κυκλοφορίας μπορεί να οδηγούν σε εκτροπές των δρομολογίων.

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Οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν τις τελευταίες ενημερώσεις του ΟΑΣΑ και της ΣΤΑΣΥ, καθώς αλλαγές μπορούν να αποφασιστούν ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί

Ιδιαίτερα αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψη του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

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Περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί αναμένεται να συμμετάσχουν συνολικά στην επιχείρηση, με δυνάμεις από την Τροχαία, την Ασφάλεια, τις υπηρεσίες Τάξης και άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες.

Στο σχέδιο περιλαμβάνεται και η χρήση drones για εναέρια επιτήρηση, ενώ ισχυρή θα είναι η παρουσία της Αστυνομίας σε όλα τα σημεία όπου θα βρεθεί ο Μάρκο Ρούμπιο.

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Ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα προβλέπονται στην Πνύκα, όπου θα πραγματοποιήσει την ομιλία του, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι στο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη ελεύθερων σκοπευτών σε επιλεγμένα ψηλά σημεία.

Αντίστοιχα μέτρα εφαρμόζονται γύρω από το υπουργείο Εξωτερικών, το Μέγαρο Μαξίμου, την αμερικανική πρεσβεία, καθώς και κατά μήκος των διαδρομών που θα ακολουθήσει η αυτοκινητοπομπή.

Απαγόρευση συγκεντρώσεων έως τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης

Παράλληλα, από τις 06:00 της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου έως τις 06:00 της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου βρίσκεται σε ισχύ απαγόρευση δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών σε συγκεκριμένη περιοχή της Αθήνας.

Η ζώνη της απαγόρευσης περικλείεται από τις οδούς:

Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.

Η ΕΛ.ΑΣ. αιτιολογεί την απόφαση επικαλούμενη τον κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και την πιθανότητα σοβαρής διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην περιοχή.

Για όσους πρόκειται να κινηθούν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, το βασικό δεδομένο είναι ότι οι περιορισμοί θα μεταβάλλονται ανάλογα με το πρόγραμμα της αμερικανικής αποστολής. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν, εφόσον μπορούν, την περιοχή, ενώ και οι επιβάτες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς θα πρέπει να υπολογίζουν πιθανές έκτακτες αλλαγές και καθυστερήσεις.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα αίρονται σταδιακά μετά την ολοκλήρωση των μετακινήσεων του Μάρκο Ρούμπιο, ενώ το ειδικό καθεστώς ασφαλείας αναμένεται να ολοκληρωθεί τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.