Κίνηση: Στο “κόκκινο” ο Κηφισός – Προβλήματα και στον Πειραιά

Σοβαρά προβλήματα σημειώνονται το πρωί της Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου στο Λεκανοπέδιο, με τους οδηγούς να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή.

Συγκεκριμένα, σημειώνεται αυξημένη κίνηση από τον Πειραιά και το Χαϊδάρι μέχρι τη Νέα Ερυθραία και το Ελληνικό.

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Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις προς το Αεροδρόμιο ξεπερνούν τα 30΄ από Φυλής έως Κηφισίας, ενώ οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 20’ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο: άνω των 30΄ από Φυλής έως Κηφισίας, 15’-20’ στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: 5’-10’ στην έξοδο για Λαμία. Περιφ.Υμηττού καθυστερήσεις 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 7, 2026

Στο ρεύμα προς την Ελευσίνα υπάρχουν καθυστερήσεις 5’-10’ στην έξοδο για Λαμία και στην Περιφερειακή Υμηττού έχει καθυστερήσεις 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.