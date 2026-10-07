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ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο “κόκκινο” ο Κηφισός – Προβλήματα και στον Πειραιά

Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Κίνηση: Στο “κόκκινο” ο Κηφισός – Προβλήματα και στον Πειραιά
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI (ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ)
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Σοβαρά προβλήματα σημειώνονται το πρωί της Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου στο Λεκανοπέδιο, με τους οδηγούς να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή.

Συγκεκριμένα, σημειώνεται αυξημένη κίνηση από τον Πειραιά και το Χαϊδάρι μέχρι τη Νέα Ερυθραία και το Ελληνικό.

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Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις προς το Αεροδρόμιο ξεπερνούν τα 30΄ από Φυλής έως Κηφισίας, ενώ οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 20’ στην έξοδο για Λαμία.

Στο ρεύμα προς την Ελευσίνα υπάρχουν καθυστερήσεις 5’-10’ στην έξοδο για Λαμία και στην Περιφερειακή Υμηττού έχει καθυστερήσεις 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

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