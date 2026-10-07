Ρούμπιο: “Η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή” – Γεραπετρίτης: “Η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή”

Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, με αφορμή τον 6ο Γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.

Ο κ. Ρούμπιο έφθασε πριν λίγο στο Υπουργείο Εξωτερικών όπου τον υποδέχθηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Στη συνέχεια οι δύο υπουργοί Εξωτερικών θα κάνουν κοινές δηλώσεις προς τον Τύπο και θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ.

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Στο υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στάθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τις κοινές δηλώσεις με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι «η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή».

«Η Ελλάδα είναι άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι, καθώς η χώρα προετοιμάζεται να αναλάβει την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου.

Αναφερόμενος στην αμυντική συνεργασία, σημείωσε ότι Ελλάδα και ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν από κοινού τις προκλήσεις, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την Αλεξανδρούπολη.

«Η συλλογική ασφάλεια απαιτεί από κάθε σύμμαχο να αναλάβει τις δικές του ευθύνες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και στην παρουσία αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι η Chevron και η ExxonMobil «υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία».

Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο στάθηκε στη σημασία της ιστορικής συμμαχίας Ελλάδας – ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα «πολύ ισχυρό εταίρο» των Ηνωμένων Πολιτειών.

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«Η παρουσία μας εδώ υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία Ελλάδας – ΗΠΑ», ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται «ισχυρούς εταίρους με ιστορία, όπως η Ελλάδα».

Όπως τόνισε, η εταιρική σχέση των δύο χωρών εκτείνεται σε πολλούς τομείς, μεταξύ των οποίων «η άμυνα, το εμπόριο, οι επενδύσεις, η ενέργεια και οι πολιτιστικές ανταλλαγές».

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. «Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και πυλώνα του ΝΑΤΟ», υπογράμμισε.

Ο Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε ακόμη την ικανοποίησή του για την ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, ενώ αναφέρθηκε και στην πρώτη του επίσκεψη στη χώρα.

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«Είμαι ιδιαιτέρως ευτυχής που βρίσκομαι στην Ελλάδα. Είναι το πρώτο μου ταξίδι και είμαι χαρούμενος που αποτελώ μέρος του Στρατηγικού Διαλόγου», είπε.

Στη συνέχεια, ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας και στη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου, τονίζοντας ότι στόχος των ΗΠΑ είναι η ανάπτυξη μιας ασφαλούς εφοδιαστικής αλυσίδας.

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«Θέλουμε να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι κάτι που θα οικοδομήσουμε μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, που έχει καταστήσει την Ελλάδα ασφαλή ενεργειακό κόμβο για τη μεταφορά αμερικανικού LNG», ανέφερε.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών στάθηκε και στους ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς των δύο χωρών. «Μοιραζόμαστε κοινή κουλτούρα, θρησκεία και πολιτιστική κληρονομιά με την Ελλάδα», σημείωσε, προσθέτοντας: «Έχουμε ατέρμονο χρέος στην αρχαία Ελλάδα. Έχει διαμορφώσει όλο τον πολιτισμό μας».

Στην συνέχεια, μετά τις 11.00, ο κ. Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα όπου θα παραβρεθεί στα εγκαίνια των έργων ανακαίνισής της.

Θα ακολουθήσει στις 12.00 το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο η συνεδρία του Στρατηγικού Διαλόγου, με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αμερικανού ομολόγου του, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, στις 18.00, μία ώρα πριν τη συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη θα μιλήσει στην Πνύκα, το λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας.