Αντίρριο: Στο νοσοκομείο οδηγός μετά από τροχαίο με δίκυκλο

Τροχαίο σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη (26/08) στα φανάρια στο Αντίρριο, όταν ένας οδηγός δίκυκλου έχασε τον έλεγχο του οχήματος και εξετράπη της πορείας του.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» Πατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, οι πρώτες εκτιμήσεις τον γιατρών αναφέρουν ότι δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Τροχαία Ναυπάκτου και διερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.