Λέσβος: Συνελήφθη άνδρας που πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο

Στη σύλληψη ενός άνδρα στη Λέσβο, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο προχώρησαν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, η σύλληψη έγινε την Κυριακή του Πάσχα στην περιοχή της Αγιάσου στη Λέσβο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάσου, με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Πολιχνίτου, ημεδαπός.

Σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς και για διατάραξη ησυχίας.

Ειδικότερα και σύμφωνα με καταγγελία, βραδινές ώρες προχθές (11-04-2026) στην παραπάνω περιοχή, ο συλληφθείς προέβη σε άσκοπους πυροβολισμούς με κυνηγετικό όπλο, διαταράσσοντας και την ησυχία.

Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση, κατασχέθηκε κυνηγετικό όπλο. Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάσου Λέσβου.