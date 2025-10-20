Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους;
Λέσβος: Συνελήφθη άνδρας που προέβη σε άσκοπους πυροβολισμούς – Απείλησε ένα άτομο

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καλλονής Λέσβου

DEBATER NEWSROOM

Στη σύλληψη ενός άνδρα στη δυτική Λέσβο προχώρησε την Κυριακή 19/10 προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Καλλονής.

Ειδικότερα και σύμφωνα με καταγγελία, πρωινές ώρες χθες, ο συλληφθείς βρισκόμενος σε αγροτική τοποθεσία στην παραπάνω περιοχή, απείλησε ημεδαπό και προέβη σε άσκοπους πυροβολισμούς με όπλο που είχε στην κατοχή του.

Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση, βρέθηκαν -2- χρησιμοποιημένα φυσίγγια και κατασχέθηκαν.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καλλονής Λέσβου.

