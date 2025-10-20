Λέσβος: Συνελήφθη άνδρας που προέβη σε άσκοπους πυροβολισμούς – Απείλησε ένα άτομο
Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καλλονής Λέσβου
Στη σύλληψη ενός άνδρα στη δυτική Λέσβο προχώρησε την Κυριακή 19/10 προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Καλλονής.
Ειδικότερα και σύμφωνα με καταγγελία, πρωινές ώρες χθες, ο συλληφθείς βρισκόμενος σε αγροτική τοποθεσία στην παραπάνω περιοχή, απείλησε ημεδαπό και προέβη σε άσκοπους πυροβολισμούς με όπλο που είχε στην κατοχή του.
Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση, βρέθηκαν -2- χρησιμοποιημένα φυσίγγια και κατασχέθηκαν.
Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καλλονής Λέσβου.
