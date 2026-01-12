Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών;
Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Άνδρας απείλησε με μαχαίρι μετά από καβγά τα ξημερώματα

Από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς

Λέσβος: Άνδρας απείλησε με μαχαίρι μετά από καβγά τα ξημερώματα
DEBATER NEWSROOM

Ένας άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Γέρας στη Λέσβο, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε στην περιοχή.

Όπως αναφέρει η καταγγελία, ο άνδρας ενεπλάκη σε καυγά με άλλους κατοίκους της περιοχής και έπειτα εξαπολύοντας απειλές έβγαλε μαχαίρι. Σημειώνεται ότι από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με όσα γράφει το lesvosnews.net, άμεσα επενέβη η αστυνομία, όπου έθεσε υπό έλεγχο την κατάσταση και προχώρησε στη σύλληψη του εμπλεκόμενου για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Το μαχαίρι κατασχέθηκε και καταχωρίστηκε ως πειστήριο.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Αστυνομικό Τμήμα Γέρας στη Λέσβο.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ