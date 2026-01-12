Λέσβος: Άνδρας απείλησε με μαχαίρι μετά από καβγά τα ξημερώματα

Ένας άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Γέρας στη Λέσβο, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε στην περιοχή.

Όπως αναφέρει η καταγγελία, ο άνδρας ενεπλάκη σε καυγά με άλλους κατοίκους της περιοχής και έπειτα εξαπολύοντας απειλές έβγαλε μαχαίρι. Σημειώνεται ότι από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με όσα γράφει το lesvosnews.net, άμεσα επενέβη η αστυνομία, όπου έθεσε υπό έλεγχο την κατάσταση και προχώρησε στη σύλληψη του εμπλεκόμενου για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Το μαχαίρι κατασχέθηκε και καταχωρίστηκε ως πειστήριο.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Αστυνομικό Τμήμα Γέρας στη Λέσβο.