Λέσβος: Άνοιξε το λιμάνι του νησιού – Κανονικά η κίνηση των φορτηγών

Ανοιχτή είναι πλέον η κυκλοφορία στο λιμάνι της Λέσβου καθώς κανονικά κινούνται τα φορτηγά σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνο Μουτζούρη.

Μιλώντας στο Status FM 107.7 υπογράμμισε ότι το λιμάνι της Λέσβου είναι πλέον ανοιχτό μετά από πολυήμερο αποκλεισμό από κτηνοτρόφους που διαμαρτύρονται για τα μετρά κατά της μετάδοσης του αφθώδους πυρετού στο νησί.

Ο κ. Μουτζούρης ξεκαθάρισε πως ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς εξήγγειλε χτες πακέτο στήριξης ωστόσο αυτό που κάνει τους κτηνοτρόφους να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης προς την ταχύτητα των υπηρεσιών του κράτους.

«Ο κόσμος επειδή αμφισβητεί την ταχύτητα του κράτους, έχει διαπιστώσει ότι σε πολλές περιπτώσεις, είτε πλημμυρών, είτε σεισμών, είτε ασθενειών, αργεί να ανταποκριθεί, φοβάται ο κόσμος ότι θα αργήσουν. Και έρχονται οι κτηνοτρόφοι, μου λένε, έχω τρία παιδιά, τι κάνω;» σημείωσε

Στο μεταξύ, με παρέμβαση του Λιμενάρχη Μυτιλήνης και του Αστυνομικού Διευθυντή Λέσβου ζητήθηκε από μικρή ομάδα κτηνοτρόφων που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο λιμάνι να αποχωρήσουν αφού ένας τέτοιος μικρός αριθμός διαμαρτυρομένων δεν δικαιολογεί την κατάληψη του χώρου.

Αποτέλεσμα ήταν οι κτηνοτρόφοι να αποχωρήσουν και να ξεκινήσει άμεσα η εκφόρτωση των φορτηγών με εμπορεύματα που βρίσκονταν στο πλοίο και στη συνέχεια η προμήθεια της αγοράς με τα απαραίτητα για τη λειτουργία της προϊόντα.

Μαργαρίτης Σχοινάς: Θετική εξέλιξη

Στο άνοιγμα του λιμανιού της Μυτιλήνης αναφέρθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά την εναρκτήρια συνάντηση για τη διαβούλευση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2028-2034, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου «Εθνικής και Περιφερειακής Εταιρικής Σχέσης».

Ο υπουργός χαρακτήρισε θετική την εξέλιξη στο λιμάνι, σημειώνοντας ότι η σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας του συνιστά ένδειξη ότι η αποκλιμάκωση μπορεί να επιτευχθεί μέσα από συνεννόηση και κοινή προσπάθεια. Τόνισε, παράλληλα, ότι η κατάσταση στη Λέσβο παραμένει απαιτητική, καθώς -όπως είπε- βρίσκεται σε εξέλιξη μία «μεγάλη και συντεταγμένη μάχη», με την κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και δυνάμεων.

Ο κ. Σχοινάς έδωσε έμφαση στην ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, υπογραμμίζοντας ότι σε συνθήκες κρίσης δεν υπάρχουν περιθώρια για εντάσεις ή κινήσεις που δεν συμβάλλουν στην επίλυση των προβλημάτων. Όπως ανέφερε, μόνο μέσα από συντονισμένες ενέργειες μπορεί να διαμορφωθεί κοινός τόπος και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα σύνθετα ζητήματα που έχουν προκύψει.

«Στη Λέσβο δίνουμε μια μεγάλη και συντεταγμένη μάχη, κινητοποιούμε όλους τους πόρους και τις δυνάμεις που έχουμε. Και θέλω πάλι να εκμεταλλευτώ αυτήν την ευκαιρία για να χαιρετίσω το άνοιγμα του λιμανιού της Μυτιλήνης σήμερα το πρωί. Είναι μια θετική εξέλιξη. Δείχνει ότι μόνο με συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων θα βρούμε μια άκρη και ότι οι κραυγές δεν έχουν να προσφέρουν καμία λύση σε τόσο σύνθετα και οξυμένα προβλήματα», επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο κ. Σχοινάς.