Πόσο σας έχει στρέψει η ακρίβεια στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας;
Πόσο σας έχει στρέψει η ακρίβεια στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πόσο σας έχει στρέψει η ακρίβεια στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: 48 επιβεβαιωμένα κρούσματα αφθώδους πυρετού μέσα σε 35 μέρες

Κατά το ίδιο διάστημα εξετάστηκαν συνολικά 434 εκτροφές

Λέσβος: 48 επιβεβαιωμένα κρούσματα αφθώδους πυρετού μέσα σε 35 μέρες
Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Σε 48 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αφθώδους πυρετού, σε σύνολο 60 θετικών εκτροφών, στη Λέσβο, από τις 15 Μαρτίου έως τις 20 Απριλίου 2026, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κατά το ίδιο διάστημα εξετάστηκαν συνολικά 434 εκτροφές. Ειδικότερα, η επιτήρηση κάλυψε 345 εκτροφές προβάτων, 12 εκτροφές αιγών, 13 εκτροφές βοοειδών και 64 μικτές εκτροφές.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν αιμοληψίες σε 12.081 ζώα, ενώ στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς εστάλησαν συνολικά 21.979 δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο.

Στο μεταξύ, συνέντευξη πραγματοποιήθηκε χθες (20/4) ώστε να δοθούν απαντήσεις για τα επόμενα βήματα διαχείρισης της κρίσης, τις αποζημιώσεις, αλλά και το αν υπάρχει σαφές σχέδιο εξόδου από το αδιέξοδο που βιώνουν οι παραγωγοί και η οικονομία της Λέσβου.

ΕΛΛΑΔΑ

