Σοκάρει η υπόθεση που είδε το φως της δημοσιότητας την Δευτέρα 20/4 στην Λέσβο, με έναν άνδρα να συλλαμβάνεται

Σύμφωνα με τις Αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε χθες, 19 Απριλίου 2026, στην ευρύτερη περιοχή της Αγιάσου, όταν ο άνδρας εντοπίστηκε να κινείται με Ι.Χ. επιβατικό όχημα, έχοντας δεμένο με σκοινί στο αυτοκίνητο ένα ιπποειδές, το οποίο και έσερνε στο οδικό δίκτυο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Συνελήφθη, χθες (19-04-2026) στην ευρύτερη περιοχή της Αγιάσου στη Λέσβο, από συνοριακό φύλακα του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου, με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάσου, ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο συλληφθείς, μεσημβρινές ώρες χθες, κινούταν με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο σε οδικό δίκτυο της παραπάνω περιοχής, έχοντας δεμένο με σκοινί στο όχημα, ιπποειδές.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής, βεβαιώθηκαν σε βάρος του προαναφερόμενου ημεδαπού και προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Το προανακριτικό έργο διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάσου Λέσβου.