Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Μυστηριώδη θάνατο 50χρονου ερευνούν οι Αρχές

Φέρει τραύμα στο κεφάλι

Λέρος: Μυστηριώδη θάνατο 50χρονου ερευνούν οι Αρχές
(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Στο νοσοκομείο της Λέρου απεβίωσε 50χρονος κάτοικος του νησιού, ο οποίος μεταφέρθηκε αργά το απόγευμα, με τραύμα στο κεφάλι.

Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές του νησιού, εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 50χρονος σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που συγκέντρωσε η αστυνομία, βρίσκονταν στην επιχείρηση, την οποία διαθέτει μαζί με άλλα δύο άτομα κι ένα συγγενικό του πρόσωπο.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ