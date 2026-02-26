Λέρος: Μυστηριώδη θάνατο 50χρονου ερευνούν οι Αρχές

Στο νοσοκομείο της Λέρου απεβίωσε 50χρονος κάτοικος του νησιού, ο οποίος μεταφέρθηκε αργά το απόγευμα, με τραύμα στο κεφάλι.

Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές του νησιού, εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Ο 50χρονος σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που συγκέντρωσε η αστυνομία, βρίσκονταν στην επιχείρηση, την οποία διαθέτει μαζί με άλλα δύο άτομα κι ένα συγγενικό του πρόσωπο.