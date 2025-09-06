Λεωφόρος Συγγρού: Λεωφορείο συγκρούστηκε με γερανό – Προβλήματα στην κυκλοφορία

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (06.09) στη Λεωφόρο Συγγρού, όταν ένα αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με γερανό.

Εξαιτίας της σύγκρουσης υπάρχουν μεγάλο μποτιλιάρισμα στη Λεωφόρο Συγγρού στο ύψος της οδού Κράτητος στο ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.