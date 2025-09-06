Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Συγγρού: Λεωφορείο συγκρούστηκε με γερανό – Προβλήματα στην κυκλοφορία

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Λεωφόρος Συγγρού: Λεωφορείο συγκρούστηκε με γερανό – Προβλήματα στην κυκλοφορία
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (06.09) στη Λεωφόρο Συγγρού, όταν ένα αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με γερανό.

Εξαιτίας της σύγκρουσης υπάρχουν μεγάλο μποτιλιάρισμα στη Λεωφόρο Συγγρού στο ύψος της οδού Κράτητος στο ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

