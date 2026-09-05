Achaia Clauss: Καταστράφηκε από τη φωτιά το ιστορικό ρολόι – Τι σώθηκε

Την πρώτη επίσημη ενημέρωση για την έκταση των ζημιών που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά στις ιστορικές εγκαταστάσεις της εξέδωσε η Achaia Clauss.

Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο thebest.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της 5ης Σεπτεμβρίου στο κτίριο υποδοχής και φιλοξενίας επισκεπτών, όπου στεγάζεται η Κάβα Δανιηλίδος.

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Οι φλόγες προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στο εσωτερικό του κτιρίου, ενώ σημαντικές ζημιές υπέστη και το εσωτερικό του παρακείμενου πύργου. Πυρκαγιά τα ξημερώματα του Σαββάτου σε περιοχή του ιστορικού οινοποιείου της Πάτρας, Achaia Clauss. Η ζημιά που προκάλεσαν οι φλόγες είναι ανυπολόγιστη καθώς το πέτρινο κτίριο της εγκατάστασης καταστράφηκε ολοσχερώς. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 (ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Πυρκαγιά τα ξημερώματα του Σαββάτου σε περιοχή του ιστορικού οινοποιείου της Πάτρας, Achaia Clauss. Η ζημιά που προκάλεσαν οι φλόγες είναι ανυπολόγιστη καθώς το πέτρινο κτίριο της εγκατάστασης καταστράφηκε ολοσχερώς. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 (ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Καταστράφηκε το ιστορικό ρολόι

Ανάμεσα στις απώλειες από την πυρκαγιά βρίσκεται και το ιστορικό ρολόι του συγκροτήματος, ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της Achaia Clauss. Πυρκαγιά τα ξημερώματα του Σαββάτου σε περιοχή του ιστορικού οινοποιείου της Πάτρας, Achaia Clauss. Η ζημιά που προκάλεσαν οι φλόγες είναι ανυπολόγιστη καθώς το πέτρινο κτίριο της εγκατάστασης καταστράφηκε ολοσχερώς. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 (ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Οι άνθρωποι της οινοποιίας έχουν ήδη στρέψει τις προσπάθειές τους στην αποκατάσταση του κτιρίου και στην αναβίωση του ρολογιού, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα μπορέσει «να χτυπήσει ξανά σύντομα».

Οι πέτρινοι τοίχοι του κτιρίου έχουν παραμείνει όρθιοι, γεγονός που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αποκατάστασή του, παρά τις σοβαρές ζημιές που έχει υποστεί το εσωτερικό του. Πυρκαγιά τα ξημερώματα του Σαββάτου σε περιοχή του ιστορικού οινοποιείου της Πάτρας, Achaia Clauss. Η ζημιά που προκάλεσαν οι φλόγες είναι ανυπολόγιστη καθώς το πέτρινο κτίριο της εγκατάστασης καταστράφηκε ολοσχερώς. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 (ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Σώθηκαν το ιστορικό αρχείο και οι παλαιές σοδειές

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η διευκρίνιση της εταιρείας ότι το ιστορικό αρχείο της Achaia Clauss δεν επλήγη από την πυρκαγιά.

Ανέπαφο παρέμεινε και το Αυτοκρατορικό Κελλάρι, όπου φυλάσσονται οι παλαιές και ιστορικές σοδειές του οινοποιείου.

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Το αρχείο και το Αυτοκρατορικό Κελλάρι βρίσκονται σε διαφορετικά κτίρια του συγκροτήματος, στα οποία δεν επεκτάθηκαν οι φλόγες.

Μεταξύ των πολύτιμων αποθεμάτων που διασώθηκαν βρίσκονται και τα ιστορικά κρασιά της οινοποιίας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της μακράς διαδρομής της Achaia Clauss.

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«Δύσκολο το έργο της αποκατάστασης»

Στην ανακοίνωσή της, η ομάδα της Achaia Clauss σημειώνει ότι βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ένα δύσκολο έργο αποκατάστασης.

Παράλληλα, εκφράζει τις ευχαριστίες της προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Πολιτική Προστασία και το Υπουργείο Πολιτισμού για την άμεση κινητοποίησή τους.

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Ευχαριστεί, επίσης, τους ανθρώπους και τους φίλους του οινοποιείου που προσέφεραν τη στήριξή τους από την πρώτη στιγμή.

Παρά τις καταστροφές, η διοίκηση ξεκαθαρίζει ότι η ιστορική οινοποιία θα ανοίξει σύντομα ξανά τις πύλες της για τους επισκέπτες.

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Πυρκαγιά τα ξημερώματα του Σαββάτου σε περιοχή του ιστορικού οινοποιείου της Πάτρας, Achaia Clauss. Η ζημιά που προκάλεσαν οι φλόγες είναι ανυπολόγιστη καθώς το πέτρινο κτίριο της εγκατάστασης καταστράφηκε ολοσχερώς. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 (ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η φωτιά περιορίστηκε πριν επεκταθεί

Η έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε την εξάπλωση της πυρκαγιάς στα υπόλοιπα κτίρια του ιστορικού συγκροτήματος και στη γειτονική δασική έκταση.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο.